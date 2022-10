Juan Antonio Anquela, nuevo entrenador de la UD Ibiza

Volantazo de Amadeo Salvo y Miguel Ángel Gómez en la Unión Deportiva Ibiza, que de un entrenador joven y debutante en la categoría pasan a darle los mandos del equipo a un técnico experimentado. Juan Antonio Anquela, 65 años, que será presentado este martes a las 13h en Can Misses. Se trata del cuarto técnico desde la llegada al fútbol profesional la pasada temporada de la UD Ibiza: Carcedo, Jémez, Barja y Anquela.

El club cerraba la contratación del técnico a última hora del lunes tras haber sondeado tanto al linarense como a Joaquín Caparrós, eran los dos candidatos con más opciones desde el principio, aunque había muchos más como opciones, otro era Juan Ignacio Martínez. El denominador común en todos los casos era la experiencia en los banquillos.





Tenía claro el presidente Salvo que el equipo debía tener a los mandos un capitán bregado en el mar turbulento de la segunda división, una competición que no te espera y en la que si dudas o pecas de inexperiencia te puede costar muy caro. El master en fútbol profesional para Javier Baraja hubiera podido salir bien, pero no ha sido así. El técnico debutatante ha apostado además por muchos jugadores debutantes también y ha pagado la inexperiencia frente a equipos muyu hechos. Se han ido muchos puntos por el camino, más allá de problemas de lesiones que también han sido graves en el arranque de temporada y un exigente calendario de inicio.

Pero cuando parecía que el equipo despegaba tras dos victorias consecutivas y parecía coger vuelo, de nuevo cayó en picado. Desconcertado, frágil en medio campo y atrás,poco agresivo en el robo, muy largo en muchas ocasiones en la fase defensiva, con poca llegada y pegada en ataque.

Anquelotti llega al Ibiza en la edad teórica de jubilación en la vida ordinaria, 65 años, pero nada de eso pasa por su mente desde "lo" de Alcorcón. Tenía pensado dejarlo pero cuando le llamó el Alcorcón en apuros en Segunda División en la temporada 20-21 no se lo pensó dos veces. El técnico que ha unido gran parte de su carrera al equipo madrileño acudió al rescate. Salvó al Alcorcón, pero a la temporada siguiente se sintió empleado como un clínex; la dirección del club quería sustituirlo y así lo hizo en cuanto se presentó la ocasión.

Este episodio en su carrera ha motivado aún más a "Anquelotti" a no colgar el chándal y seguir en el fútbol, como expresó en los micrófonos de EL PARTIDAZO de Cope el 19 de Septiembre de 2021: "Ahora, no me voy a ir. Porque a mí el fútbol no me va a castigar así. Lo tengo muy claro. A mí, del fútbol no me echan. Me voy yo cuando quiera. Porque esto me lo he currado. Y yo vivo por y para el fútbol. Pero eso sí, este 'juego' no me gusta nada"

Anquela añadía que "si salgo de otro equipo, no tengo ningún problema. Pero de mi equipo del alma... cuando yo llegué a Alcorcón, éramos quince. Había 300 espectadores en las gradas. Y yo he visto crecer al club. Y eso se ha quedado aquí dentro".

Anquela entrenó al Alcorcón en dos etapas, la primera de gran éxito subiendo a Segunda y eliminando al Real Madrid en la Copa del Rey en el conocido "Alcorconazo", en 2009 (4-0). Además, ha dirigido al Deportivo, Oviedo, Huesca, Numancia, Granada, Melilla y Jaén.

Tiene tanto carisma en Alcorcón que los aficionados pidieron al Ayuntamiento que pusieran su nombre a una calle y de hecho ya hay un campo municipal que lleva su nombre, toda una institución en Alcorcón, genio y figura que ahora deberá sacar de apuros al Ibiza y reconducir una temporada en la que dispone de buena materia prima en la plantilla, pero que está rindiendo por debajo de su nivel. El técnico debutará en el banquillo ibicenco este sábado en el Plantío contra el Burgos.

