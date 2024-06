Javier Clemente: "El RCD Mallorca ha fichado un entrenador muy bueno"

Jagoba Arrasate será presentado como técnico del RCD Mallorca este martes en Son Moix. A falta de los primeros movimientos en cuanto a jugadores en un mercado que está muy parado por ahora, los focos apuntan al banquillo. Dos personas de mucha experiencia en el fútbol como Javier Clemente y Pepe Reina han dado su punto de vista sobre el técnico de Berriatua y el impacto que puede tener como técnico bermellón. Ambos participan en el torneo solidario de golf la "Batalla de las estrellas"en Pula Golf.

El ex seleccionador Javier Clemente, además de reconocer que no le gusta demasiado el equipo que ha confeccionado Luis De la Fuente para la Eurocopa (aunque dice en tono relajado que a quien le tiene que gustar es a De la Fuente) e ironizar sobre las críticas que provocan cualquier derrota de la selección, ha tenido palabras de elogio hacia Arrasate tras el fichaje del técnico.



"Aguirre me caía muy bien, el que habéis traído con Bittor Alkiza de pareja me parece muy bueno, los jugadores van a estar contentos. Es muy dinámico, es muy nervioso, es menos tranquilo que Aguirre que tiene el culo pelao de tanto banquillo. Es más joven pero es buen entrenador, un chaval agradable, simpático y currante. Al Mallorca le deseo lo mejor, tengo aquí amigos como Miguel Ángel Nadal que es más del Mallorca que no qué sé, sólo por que les vaya bien pues encantado. Es buen entrenador pero no quiere decir que vaya a ganar todos los partidos".

En cuanto al meta Pepe Reina, aún se debate sobre si seguir en activo. Tras finalizar contrato en el Villarreal, el ex internacional admite que si no hay ninguna propuesta que le seduzca quizá cuelgue las botas ya, a sus 40 años.Sobre la llegada de Arrasate cree que los aficionados del RCD Mallorca "pueden ilusionarse, ha hecho cosas importantes en Pamplona, soy un admirador de su manera de entender el fútbol. Ojalá les vaya bien. Es un club que me cae bien, ya con Javier Aguirre ya le tenía simpatía y les deseo lo mejor. Ojalá sea un proyecto bonito y tiene buena pinta".