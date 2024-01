Javi Llabrés muestra el camino a Son Bibiloni

Hace dos años y tres meses que un canterano del RCD Mallorca no se estrenaba como goleador en Primera División. Fue Antonio Sánchez quien anotaba su primer gol en primera, era en un partido ante el Sevilla en Son Moix que acabaría 1-1. En los últimos años dar el paso desde Son Bibiloni hasta Son Moix ha costado mucho, muy pocos jugadores de la cantera han llegado al primer equipo.

Muchos son llamados, porque diariamente entrenan a las órdenes de Javier Aguirre varios jugadores del B, pero pocos los elegidos. Si bien es cierto que el técnico mexicano ha aprovechado para dar minutos a algunos de ellos en la Copa del Rey, fundamentalmente el central David López, muy pocas son las ocasiones en las que los canteranos tienen sitio en el primer equipo.

Jugadores como el propio López, el meta Quevedo, Yuzún, Miguelito, Marcos Fernández, Luna (por el que el club pagó un millón al Deportivo Cali), Pau Mascaró, Quintanilla, han llegado a ir convocados, y algunos han tenido minutos en la Copa. Otra cosa es en la liga.

El atacante Javi Llbrés no forma parte ya de este grupo de jugadores que suben y bajan, porque el de Binissalem es jugador esta temporada del primer equipo a todos los efectos. Tras su cesión al Mirandés, Llabrés es un fijo pero tampoco ha dispuesto de muchos minutos. Con cuentagotas, Aguirre le va introduciendo en algunos finales de partido. En Villarreal saltó al campo en el último suspiro del partido y su entrada no pudo ser más providencial ya que en un centro de Morlanes, Muriqi (quien acababa de reaparecer) arrastraba al primer palo a un defensor y Llabrés entraba de segunda línea a la espalda de Capoue, indetectado por la zaga amarilla, metía la pierna para marcar el gol del empate, salvar un punto importante y estrenarse en Primera División.

Javi Llabrés, a sus 21 años, se convierte de esta forma en el último canterano en estrenarse en la máxima categoría. Curiosamente, el máximo goleador del equipo es otro canterano, ya maduro, Abdón Prats, que lleva nueve goles, cinco en liga y cuatro en la Copa del Rey, en una temporada irregular del equipo marcada por la ausencia en los últimos 11 partidos entre liga y Copa de Vedat Muriqi.

Llabrés de esta forma se desquitaba de uno de los lances que más habían dado que hablar de esta temporada, la clara ocasión en Almería en la que el Mallorca acababa empatando, y que hubiera sido el gol de la victoria, en un claro remate solo en el área. Aquel día le dio tan mal que el propio jugador tuvo que animar al entrenador indicándole que la próxima no fallaría. Curiosamente falló el remate fácil y el pasado sábado sí creyó porque atacó un balón menos fácil en el centro de Morlanes. No es fácil en cualquier caso tener tan pocos minutos y aprovecharlos al máximo. En la Copa del Rey, el binissalamer lleva dos goles, anotados ante el navarro Valle de Egüés.

Llabrés es un faro que alumba ahora mismo Son Bibiloni, donde el desánimo ha cundido en los últimos años por la falta de oportunidades para la cantera. Apenas hay espejos en los que mirarse, no hay una política clara de formación de jugadores y de hecho en las selecciones nacionales brillan por su ausencia los canteranos del RCD Mallorca, un hecho casi único en la historia del RCD Mallorca.

Javi Llabrés se estrenaba en la liga en el club de su vida, como él mismo recordaba tras el encuentro "entré con 10 años en el club. He entrado el partido para esto. Muy contento, lo primero ha sido mirar a la afición, me he tirado como loco en plancha a celebrarlo. Contento porque es un sueño. Esto ayuda a conseguir confianzar, es verdad que aquella ocasión (de Almería) fue muy clara y al final no meterla se te queda dentro, este gol te quita algo de peso de encima. Queríamos ganar pero tal como se ha puesto el partido al menos sacar algún punto y ha sido posible", decía a los medios del club.

El historiador mallorquinista refleja los jugadores nacidos en las islas, o formados desde pequeños, que han marcado en Primera con el Mallorca. Lidera el ranking Víctor Casadesús, con 37 goles, seguido de Miguel Ángel Nadal con 21. Hay que tener en cuenta que el grueso de la carrera de Nadal fue en el Barcelona.

