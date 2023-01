Javi Llabrés, a la espera de destino

La situación de Javi Llabrés no es la mejor en este momento, el joven talento de la cantera del RCD Mallorca no entra en los planes de Javier Aguirre y mientras se espera destino para él, está sin jugar.

Aguirre no le ha empleado ni en la Copa del Rey en espera de que el jugador salga cedido. Y parece que tampoco va a jugar en la el segundo equipo en Segunda RFEF ya que sería un paso atrás en su progresión. El pasado fin de semana no estuvo ni con el primer ni con el segundo equipo, algo que no puede permitirse un jugador joven que necesita jugar.

Javi Llabrés es una apuesta del club, recientemente renovado hasta 2026. Debutó la pasada temporada en Primera División. Esta temporada ha disputado tan solo 16 minutos en la liga, contra el Rayo Vallecano. Desde entonces no ha vuelto a jugar a pesar de haber ido en convocatorias. El hecho de no jugar en Copa es la señal de que el jugador debe buscar otro destino hasta final de temporada.

Desde hace semanas Deportes Cope Baleares viene informando de que son algunas opciones de segunda división las preferidas en la dirección deportiva del RCD Mallorca, pero por ahora no se ha encontrado acomodo en la categoría de plata, que es la prioridad. De no concretarse nada en Segunda se valoraría que fuera en Primera RFEF.

Uno de los equipos que habían sonado es la UD Ibiza, colista a ocho puntos de permanencia y que está en pleno proceso de transformación de su plantilla, lleva ya cuatro fichajes, para buscar un plan b que sea efectivo. Pero por ahora no se ha concretado nada.

Llabrés llegó a participar en cinco partidos de liga y tres de Copa del Rey la pasada temporada, competición en la que marcó un gol y dio dos pases de gol. Debutó en Primera División hace ahora un año cuando Luis García le hizo debutar nada menos que ante el Barcelona.

A sus 20 años, el de Binissalem es una de las promesas del club, dotado de una gran pierna izquierda, tiene desborde y una gran visión de juego. En algunos momentos ha recordado a los inicios de Albert Riera. Pero necesita jugar urgentemente.