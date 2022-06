El Imprenta Bahía San Agustín hace su primer fichaje, el pívot Joseph Smoyer

El Imprenta Bahía San Agustín ha hecho su primer fichaje para el proyecto de la LEB Plata, tras la renovación de Joan Feliu y el ascenso al primer equipo de Xavi Andreu, el club ha fichado al pívot estadounidense Joseph Smoyer, un 2:11 que viene a cumplir el papel que tenía Pavelka la pasada temporada en LEB Oro.

El club informa de que es un "Pívot de 2.11 de estatura nacido enabril de 1998 en Portland, Oregón, Smoyer aterrizará por primera vez en España para jugar a las órdenes de Pau Tomàs tras su paso por la NCAA 1 y la NCAA 2", y le definen como "trabajador y sacrificado en el trabajo para el equipo".

El técnico Pau Tomàs indicaba sobre el fichaje que "estoy muy feliz por poder contar con Joseph para la siguiente temporada. Es un 5 grande de 2,11 de estatura que nos dará intimidación y tamaño en el poste bajo. Cuenta con muy buenos fundamentos individuales y es un jugador que está llamado a ser muy importante dentro de la categoría".

Sobre su trayectoria en las ligas universitarias el club indica que " Smoyer comenzaba su carrera en la Liga Universitaria de Estados Unidos en los Portland Pilots disputando un total de 17 encuentros en su debut como rookie capturando 2.6 rebotes por partido, anotando 3 puntos por encuentro y repartiendo 0.3 asistencias en una media de 11,8 minutos por encuentro. En la temporada siguiente, de nuevo en Portland, Smoyer siguió adquiriendo experiencia con un total de 23 encuentros con 7,6 minutos de media por partido anotando 1,8 puntos, capturando 1,1 rebotes y dando 0,2 asistencias.En la temporada 2018-19, tras fichar por los Columbia Lions, Smoyer no pudo jugar partido alguno debido a las reglas por fichaje de la NVAA pero posteriormente, en el curso 2019-20, con los Lions, jugó un total de 30 partidos con 10,2 minutos de media por encuentro anotando 2,2 puntos, capturando 2,0 rebotes y dando 0,6 asistencias por partido. El año 2020-21 la temporada quedó suspendida por el aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos y en este año 2021-22 en el que Smoyer ha jugado NCAA 1 y NCAA 2 su papel en los Chaminade Silverswords ha sido más que importante con tres encuentros jugados enNCAA1 con una media de 19,7 minutos por partido con 4 puntos 3 rebotes y 1 asistencia por partido. En la NCAA2, Smoyer ha jugado un total de 26 encuenctros promediando 18,4 minutos por partido con 5,3 puntos por encuentro, 4,3 rebotes y 0.8 asistencias.

