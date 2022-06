La UD Ibiza pugna con Huesca y Girona por el balearico Ignasi Vilarrasa

La Unión Deportiva Ibiza aún no ha hecho ningún fichaje, salvo el de su técnico Javier Baraja. La primera pieza del segundo proyecto en Segunda debía ser la del entrenador tras la no renovación de Paco Jémez. El club se mueve con celeridad aunque consciente de que el mercado aún no ha hecho más que empezar.

El director deportivo Miguel Ángel Gómez y el técnico Baraja se habrían fijado como objetivo contar con un jugador al que conocen bien de su etapa en Valladolid. Se trata del lateral izquierdo balearico Ignasi Vilarrasa, que acaba contrato. El catalán ha hecho una gran temporada en la Primera RFEF a pesar de que el equipo no ha conseguido el objetivo de luchar por el ascenso. Se trata de un jugador de gran proyección ofensiva con ida y vuelta y que ha mejorado también defensivamente. Aquí uno de sus goles, en este caso en Villarreal.

Aquí se puede ver su precisión con la rosca en los centros.





Pero el equipo pitiuso tiene competencia ya que el Huesca y el Girona también van detrás del lateral de Granollers, aunque el Girona debe definir su futuro deportivo este domingo en el partido definitivo para saber si estará en Segunda o Primera. Ignasi ha disputado 34 partidos y marcado dos goles con la camiseta blanquiazul. Ha sido uno de los mejores pasadores del equipo desde la banda, un auténtico guante en su pie izquierdo que ha sido encargado del balón parado. Suyo fue el centro a Xavi Ginard en el gol copero de Calahorra, entre otros. Nada menos que siete pases de gol ha dado en el Atlético Baleares.

Ignasi pelearía en el lateral con un valor del club como Gonzalo Escobar, sin duda uno de los mejores fichajes del equipo en su estreno en Segunda División, ocupando la vacante dejada por el capitán Morillas.

Además, se apuntalan tres renovaciones que se están abordando, las de Diop, Cifuentes y Grima, según apunta el diario As, los tres acaban este 30 de Junio. El centrocampista senegalés que ha acabado siendo protagonista con Jémez tras jugar poco con Carcedo, y los dos laterales derechos, uno de ellos el capitán Grima y ahora mismo jugador más antiguo en la plantilla. La pretemporada comenzará el 4 de Julio. Hará un stage fuera de la isla. Por otro lado, el ex Ibiza y At. Baleares Rubén González Alves ha fichado por dos temporadas por el Racing en su vuelta a Segunda División.

Otro de los más longevos en el equipo es el delantero Ángel Rodado, que regresa tras su cesión al Barcelona B. Le resta un año de contrato. Hoy será el protagonista en Deportes Cope Baleares, 15:05h, se podrá seguir en este enlace.

Otro que no sigue, Davo, en este caso por deseo propio, ha confirmado en Diario de Ibiza que declinó la oferta de renovación para probar en otra liga, como contó Deportes Cope. Ha fichado por el Wisla Plock de Polonia.