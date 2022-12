Herrera y quizá Castel, bajas importantes para Albacete en la UD Ibiza

La Unión Deportiva Ibiza quiere cerrar 2022 con buenas sensaciones, un año que ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. Desde la salvación holgada de la pasada temporada con partidos espectaculares con Paco Jémez en el banquillo a algunos partidos menos buenos, pasando por el pésimo primer periodo de competición en esta liga 2022-23.

El Ibiza es un equipo que trata de encontrarse tras haber tocado fondo en la tabla, sigue como colista pero sin duda empieza a experimentar síntomas de recuperación de la mano de Lucas Alcaraz. Con muy poco tiempo para trabajar, el equipo celeste empieza a ser competitivo otra vez. Nada sobrado porque la mejoría deberá refrendarse con resultados. Por ello quieren marcharse de vacaciones con una victoria en Albacete y seguir mirando hacia arriba para un retorno en Enero que será difícil ante rivales como Éibar, Las Palmas y Granada.

Para este domingo el técnico no puede contar con Cristian Herrera por ciclo de tarjetas y es posible que cause baja por lesión Sergio Castel. Bajas muy importantes para el ataque, Herrera es el único que está viendo portería y es un referente para el equipo, sea titular o no, mientras Castel no deja atrás sus problemas que le han impedido tener continuidad durante la temporada. Era el hombre referencia en la punta, pero ahora tanto como Ekain o Darío son los encargados de ocupar esa delantera.

Por contra, Alcaraz recupera al capitán Fran Grima, un defensa que forma parte de esa columna vertebral que lleva tiempo en el equipo y que estaba cumpliendo muy bien, a pesar la alternancia con Ze Carlos, que ha desaparecido del equipo y luego Coke. En el último encuentro el lateral fue MIki Villar para dar descanso a Coke que había jugado el jueves. Miki es un hombre mucho más ofensivo y lo demostró con el gran pase de gol que le dio a Herrera.

Mientras, la plantilla de la UD Ibiza ha hecho una visita navideña que siempre es de agradecer para las personas que están ingresadas en el hospital, especialmente por los más pequeños. Ha sido en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza.





?? ¡La visita de la UD Ibiza a la Policlínica Ntra. Sra. Del Rosario! ¡Qué buen rato hemos pasado! @grupopoliclinic#VamosIbiza ?? #UDIbizaSolidari ?? pic.twitter.com/xvkjTEHTNU — UD Ibiza (@ibizaud) December 14, 2022