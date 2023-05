Guillem Boscana: "Me siento responsable de no haber sabido hacer la plantilla que tocaba"

El Fibwi Palma (Imprenta Bahía San Agustín) volverá a jugar en la LEB Plata tras caer en los cuartos de ascenso a LEB Oro, una decepción para el club y la afición que esperaba el regreso a la segunda competición nacional. La irregularidad del equipo durante la temporada y el haberse quedado "sin gasolina al final" como decía el propio técnico, Pau Tomàs, ha impedido el retorno a Oro en el primer año.

Es momento de hacer balance y empezar la planificación para la próxima temporada, sabiendo que puede haber en dos días otro proyecto de LEB Plata que le haga la competencia, si finalmente asciende el Palmer Llucmajor (ha empezado ganando la fase), lo que generará una competencia en la búsqueda de jugadores, por lo que la tarea de planificar es inmediata para el presidente Guillem Boscana.

El veterano mandatario asume la responsabilidad de la decepción: "me siento responsable de no haber sabido hacer la plantilla que tocaba, hemos sido un equipo muy inconsistente y muy irregular, capaz de hace cuartos espectaculares y después irse a la mierda con facilidad pasmosa. Espero poder aumentar presupuesto un 25% y que la confección de la plantilla sea más adecuada para intentar subir, que sigue siendo nuestro reto".

Boscana insiste en que volverán a intentarlo y que no se conforman con estar en Plata: "Hace un año se me preguntó cuál era el objetivo y dije que tras un descenso debía ser intentar volver a LEB Oro,después de ocho años habíamos demostrado que teníamos un lugar en LEB Oro. Dije subir lo antes posible, lo hemos intentado y no ha ido bien, ahora lo antes posible es el año que viene. Esto no es ciencia exacta, no hemos dado al cuerpo técnico los mimbres necesarios para conseguirlo".

Sobre quién dirigirá al equipo y si continuará el actual entrenador, indica que "Pau Tomàs es la primera opción y creo que será el entrenador, con cautela, me gustaría que fuera el entrenador, me gustaría conservar el núcleo duro de la plantilla, pero falta la otra parte y que lo quieran ellos. Hemos hablado con alguno, hemos de esperar. El núcleo duro queremos que continúe. ¿Jugadores mallorquines? no es porque no queramos, sino porque no quieren. Quizá damos poco, damos lo que podemos".

Ante la competencia que puede tener con el Pamer Basket, Boscana deja claro que no disparará sus ofertas porque no puede: "Si Llucmajor sube los que salen ganando son los jugadores que podrán escoger, pero yo tengo claro mi política y lo que puedo ofrecer, si no llego pues que te vaya bien en el otro lado. No nos podemos volver locos, siempre digo lo mismo, mi objetivo es decir el año que viene que empezamos la temporada 43. Este año digo empezar la 42 pero mi objetivo es estar aquí mismo y decir que arrancamos la 43. El día que me desmadre o me vuelva loco ya no sé si tendré la siguiente temporada, no quiero que me pase nunca. Les he dicho a los compañeros que el día que me vean que hago un disparate que me lo digan. Sé cuál es nuestra filosofía, que no está bien vista, que estoy muy visto, es lo que hay. Que la gente quiere caras nuevas, lo entiendo y lo acepto. Mi experiencia y mi currículum es mi mejor aval".