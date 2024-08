Greif, cuando la buena noticia es el portero

El RCD Mallorca no tiene tiempo de lamentarse por la primera decepción de la temporada, la derrota ante Osasuna 1-0, ya que recibe este martes al Sevilla, que llega con un punto igual que los bermellones, tras perder ante el Villarreal en el Pizjuán (empató 2-2 en Las Palmas).

El RCD Mallorca ofrecía una versión gris en su primera salida y sin apenas ocasiones. Tuvo una ocasión clara en el primer tiempo con el remate de Asano solo ante portería que se fue alto, apenas inquietó al meta Sergio Herrera. Por contra, el portero del RCD Mallorca, Dominik Greif, sí tuvo trabajo en especial en la primera mitad, en la que hizo varias intervenciones que muestran a las claras el excelente nivel del portero eslovaco. Una especialmente meritoria a contrapié en tiro de Aimar Oroz, excelente coordinación de un portero altísimo, que ocupa mucho campo. La segunda estirada fue igualmente espectacular en un tiro de rosca del ex bermellón Budimir. Ahí se vio lo largo que es el eslovaco.

Ya se sabe que cuando el portero es la mejor noticia de un equipo, sobre todo si no se gana, no es la mejor noticia. El Mallorca no estuvo tan bien tanto con balón como sin balón. Osasuna tuvo una marcha más. Cuando se puso por delante con el gol de Rubén García, el Mallorca apenas ofreció respuesta, no llegó a tirar a portería, los navarros les negaron el espacio por dentro y a la espalda, les dejaron las bandas, pero defendieron perfectamente los centros del Mallorca, Muriqi de hecho no tuvo oportunidades ni tampoco Larin y Abdón cuando entraron.

En cuanto a Greif está demostrando en este arranque de temporada que no quiere desaprovechar la oportunidad de demostrar que el club no se equivocó al pagar traspaso por él. Su salud en un principio y después la llegada de Rajkovic, le privaron de jugar. Este martes el técnico bermellón se verá obligado a introducir rotaciones, y aunque ha dicho en varias ocasiones que habrá ocasión de ver a Leo Román, habrá que ver si cambia en la portería.