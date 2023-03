Cuando finalice el Betis-Mallorca este domingo, los compromisos FIFA dejarán a Javier Aguirre así como al resto de técnicos de Primera División sin muchos de sus jugadores. Metidas con calzador en el calendario hay dos fechas internacionales de selección que privan a las plantillas de muchos de sus efectivos.

A Kang-In Lee y a Giovanni González les tocará irse al otro lado del mundo, el país de Lee para curiosamente enfrentarse en un amistoso de selecciones, Corea del Sur-Uruguay. Antes, el combinado sudamericano se enfrentará a Japón, es decir, también se las verá con Take Kubo, ex compañero en el Mallorca.

Giovanni bromeaba en Deportes Cope Baleares antes de conocer su citación definitiva, estaba en una prelista, una citación que se produjo este jueves. El lateral y últimamente central también, se confesaba "con bastantes nervios, es una ilusión grande cada vez que me llama la selección de mi país. Fue un palo grande la verdad quedarse fuera del Mundial, pero ya está superado". Sobre el duelo con Lee,que de estar ambos en el campo podría propiciar duelos directos con Lee encarándole, decía el uruguayo que "lo hablamos entre nosotors y hacemos bromas porque además somos compañeros de habitación". Por su parte, Lee tiene compromisos con Corea S frente a Colombia el día 24 antes del encuentro contra Uruguay del 28 de Marzo.

El encuentro Corea S-Uruguay está previsto para el 28 de Marzo en Seúl, muy pocas horas antes del encuentro que el RCD Mallorca disputará contra Osasuna el viernes 31 de Marzo. El técnico Javier Aguirre expresó sus quejas con buena cara pero dejando claro que no habían tenido sensibilidad con el Mallorca: "no hemos tenido suerte, nos ponen ese partido en viernes cuando Lee llegará el jueves (aún no se sabía la citación definitiva de Gio)". El club hizo una consulta a LaLiga para intentar cambiar la fecha del encuentro pero no hubo ninguna posibilidad, admiten fuentes del club a Deportes Cope Baleares