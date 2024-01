El RCD Mallorca y los aficionados querían disfrutar la Copa del Rey en casa y así será. El sorteo de los cuartos de final ha emparejado al Mallorca con el Girona, actual líder de la Liga y que barrió a los bermellones en el encuentro de la primera vuelta en Montilivi. La Copa aterrizará en el nuevo Son Moix, que de esta forma se estrenará esta temporada en la competición.

Los aficionados querían disfrutar de esta competición que hace tiempo que no veían en casa y al fin podrán hacerlo, encima a partido único con la oportunidad de plantarse en las semifinales, algo que no ocurre desde la temporada 2008-09. Sería una temporada más que ilusionante sobre todo si el equipo sigue mejorando y remonta en la liga para no pasar apuros.

El propio CEO del Mallorca, Alfonso Díaz, decía esta semana en Deportes Cope Baleares que se pedía un partido en casa de Copa del Rey, independientemente del rival, y que sería ilusionante llegar lejos.

El encuentro se disputará en Son Moix el miércoles 24 de Enero. El lateral Jaume Costa ha podido dialogar con el meta del Girona Juan Carlos en el sorteo: "pensamos en el partido de mañana, desearte también toda la suerte del mundo. Sois unos cab... porque estáis haciendo una gran temporada, pero a un partido todo puede pasar". El propio portero le deseaba suerte a Costa para Villarreal pero dejando claro que la semana próxima "trataremos de ponéroslo muy complicado".

Sobre el hecho de jugar en casa, Jaume Costa decía que "todo lo que sea jugar en casa nos viene genial, el Girona es uno de los mejores equipos, de los rivales más fuertes que nos podía tocar con la temporada que está haciendo. Pero trataremos de pasar a semifinales".