Momento de despedidas en la UD Ibiza este 30 de Junio, fecha en la que acaban muchos contratos en un equipo que acaba de descender a Primera RFEF. Dos bajas importantes son el capitán Fran Grima, jugador con más partidos en la historia del club no renueva su contrato, y el delantero Ekain Zenitagoia, autor del gol del ascenso a Segunda. Dos jugadores que formaban parte de ese adn Ibiza junto a los Morillas, Lara, Molina etc que ya dejaron la entidad hace un año. Otro que no sigue es Kevin Appin, que ha estado en las dos campañas en Segunda.

La Ud Ibiza acaba de hacer oficial la baja del lateral diestro catalán, que llegó al Ibiza procedente del RCD Mallorca, equipo en el que estuvo en la temporada de Segunda División B a las órdenes de Vicente Moreno. En cuanto a Ekain, el club deja claro que se marcha a otro equipo.

Tras cinco temporadas como celeste, Grima dice adiós a sus 36 años a la UD Ibiza, seguramente con ganas de seguir en activo. En la presente temporada ha disputado 19 partidos, un total de 1.431 minutos. A pesar de haber tenido cuatro laterales derechos en la última temporada en Segunda, Grima ha acabado teniendo su protagonismo en el equipo.

El club ha tenido palabras de agradecimiento hacia el defensa:

"Francisco Grima finaliza su contrato con la Unión Deportiva Ibiza. Fran Grima es el jugador con más partidos en la historia del club, con un total de 121 encuentros repartidos en las cinco temporadas que ha vestido la elástica celeste. Desde el Club queremos agradecer a Fran su liderazgo dentro y fuera de los terrenos de juego, siendo un capitán ejemplar defendiendo nuestro escudo durante todas estas temporadas. ¡Gracias, Capitán! "









MUCHAS BAJAS.-

Además de la baja de Fran Grima, acaban sus cesiones Javi Serrano, Marín Pascual, Isma Ruiz, Alarcón y Julis. El club ha comunicado también la baja de Marcos Mauro.