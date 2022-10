Un empate muy caro para el RCD Mallorca ante el Espanyol

Nunca un empate dejó tan mal sabor. Si ante el Girona los bermellones acabaron perdiendo dos puntos al final del encuentro por un penalti claro, el empate ante el Espanyol en Son Moix, donde está costando sacar adelante victorias a pesar de los méritos del equipo, dejó un sabor muy agrio con una semana larga por delante.

El RCD Mallorca no jugará ante el domingo en Villarreal, desde el encuentro del pasado viernes, por lo que la semana se hará larga para los jugadores. Javier Aguirre concedía dos días libres para cargar las pilas y preparar la visita a un Villarreal que ayer perdía por la mínima en San Mamés ya con Quique Setién en el banquillo.

Y es que además del gol inverosímil de Lazo (concedamos que fue un GoLazo) desde la izquierda en el que Rajkovic fue el primer sorprendido al ver el balón en la red, el Mallorca pagó un alto precio al empate. El partido iba bien, el Mallorca había hecho una segunda parte muy buena, generando ocasiones y llegando por los costados que es por donde más daño hace, con Jaume Costa percutiendo y por el otro lado la mejor noticia de la noche, Giovanni supliendo muy bien a uno de los mejores jugadores del equipo, Pablo Maffeo.

El uruguayo dio el balón del gol a Muriqi y fue una amenaza constante, demostrando por qué el Mallorca fue a por él. Ha sido su primer gran partido con el Mallorca, al que deberá dar continuidad porque Maffeo no estará en el próximo partido.

Todo se torció en los últimos minutos de partido, también para el colegiado Díaz de Mera, que estaba haciendo un buen partido, permitiendo a los dos equipos jugar, no interrumpiendo el juego y llevando perfectamente el encuentro. Sin embargo, la entrada de Oliván a su ex compañero Ángel en la que impacta claramente en el pie no fue bien visto por el colegiado, que desde el primer momento indica que Oliván ha tocado el balón a corner. La imagen de televisión muestra otra cosa, pero el colegiado del VAR Jaime Latre no lo debió ver así, o bien Díaz de Mera a pesar del aviso de su compañero estuvo convencido de su decisión.

El técnico Javier Aguirre volvió a incidir en su punto de vista, en que nunca sabe quién decide si el árbitro ha de ir a verlo y qué decisión toma. Conoce el protocolo, pero lo que viene a decir el técnico mexicano es que muchas veces tiene más peso el árbitro del monitor que el del campo y otras veces no es así.

Al técnico le molestó sobremanera que hace dos jornadas se insistiera al colegiado Ortiz Arias para que fuera a ver el gol de Amath en Anoeta. Finalmente el gol fue anulado por falta previa del senegalés. Una falta que no estaba muy clara y que es interpretable. De hecho Ortiz estaba delante de la acción y la vio y juzgó perfectamente. Fue después viendo el monitor cuando cambió de opinión. Ante el Espanyol Díaz de Mera no fue a ver la jugada.

Esto indignó aún más a los bermellones y a los aficionados. A partir de ahí el partido se salió de madre, los jugadores del Mallorca se excitaron demasiado y protestaron airadamente. Maffeo fue expulsado en el banquillo según el acta arbitral por decir "esto es una puta vergüenza". El técnico Javier Aguirre fue expulsado por protestar repetidamente fuera del área técnica al cuarto árbitro, sin una mala palabra y en actitud muy calmada como se pudo ver. Se han visto protestas continuas y mucho más airadas de otros técnicos que no han merecido ese castigo.

La secuencia de la roja directa ?? pic.twitter.com/BOaSBoAKf2 — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) October 29, 2022









No acabaron ahí los daños colaterales del partido, en una acción en la banda en la que Raíllo hace que rebote el balón en el rival, el juez de línea concede saque de banda para el Espanyol, lo que indignó a un ya caliente Raíllo, quien vio la quinta amarilla y no podrá jugar en la Cerámica tampoco.

Por si fuera poco, además de las sanciones a Maffeo, Raíllo y Aguirre, lo que más preocupa es la lesión del lateral, que habrá que conocer el alcance. Tuvo que dejar el partido antes de tiempo por un golpe fuerte en la cadera, que apenas le permitía caminar y tuvo que ser ayudado para irse al vestuario. Al técnico Aguirre le podrían caer dos partidos, veremos cuál es la sanción para el defensa.

Finalmente, habrá que ver cuál es la multa para el RCD Mallorca por el lanzamiento de algún objeto al final del partido cuando el colegiado Díaz de Mera abandonaba el terreno de juego. El colegiado de Daimiel reflejaba lo ocurrido al abandonar el terreno de juego, se les lanzaron desde la grada varias bolas de papel y alguna botella de agua medio vacía sin llegar a impactar en el equipo arbitral.

Una celebración sorpresa.-

No todo fueron sombras en la noche del viernes en Son Moix, hubo también luz, como la que encendió la afición en la grada con sus teléfonos móviles. Nadie sabe cómo surgió ni por qué, hasta el punto de que el propio club se lo preguntaba en twitter. En un momento del partido se empezaron a encender los móviles en todo el Estadio de Son Moix como si de un concierto se tratara. Una imagen a la que no están nada acostumbrados los aficionados.

Durante algunos minutos la estampa fue preciosa en el estadio, quizá fue una forma de animar una noche que arrancó muy sosa en el primer tiempo pero que se fue caldeando según avanzaba el partido.