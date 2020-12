Dos positivos por Covid-19 en el Oviedo, próximo rival del Mallorca

El Oviedo ha regresado este lunes a los entrenamientos con dos ausencias por Covid-19: Edgar González y Borja Sánchez. Ambos jugadores resultaron positivos en las pruebas PCR realizadas ayer domingo. Esta mañana lo han comunicado los propios futbolistas a través de sus redes sociales. Los jugadores carbayones han afirmado que se encuentran aislados en sus domicilios y en buenas condiciones de salud.Edgar y Borja serán bajas para el partido del próximo domingo 3 de enero contra el Mallorca.

Edgar González ha sido el primero en comunicar su positivo: "Hola a todos, quería comunicaros que tras las pruebas médicas de ayer he resultado positivo en Covid19. Siguiendo todos los protocolos de autoridades sanitarias y @LaLiga, estaré unos días en casa aislado. Estoy bien, con ganas de regresar con el equipo en cuanto sea posible".

Por su parte, Borja Sánchez ha anunciado su positivo en un comunicado que el Real Oviedo ha difundido en sus perfiles: "He resultado positivo en COVID-19 en las pruebas médicas a las que me sometí ayer. Llevaba unos días en aislamiento domiciliario por precaución con síntomas leves, pero me encuentro bien y continuaré siguiendo las indicaciones de las autoridades. Deseando volver a trabajar junto a mis compañeros, con más fuerza que nunca".