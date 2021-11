Dani Rodríguez: "Nos han pasado por encima desde el inicio al fin"

Dani Rodríguez se ha mostrado muy autocrítico por la derrota en Vallecas y dejando claro que jugando así el Mallorca tiene pocas opciones de competir. El centrocampista, que no está pasando por su mejor momento de juego y que es muy importante para el equipo, dejaba claro que "el Rayo nos ha pasado por encima desde el inicio al final.Han sido infinitamente superiores en lo que nosotros somos buenos, en intensidad. Nos tiene que servir para saber que si perdemos eso va a ser muy difícil que consigamos el objetivo".

Dani,muy serio y reflexivo tras el partido dejando ver el golpe que había recibido anímicamente, añadía en ante los medios del club que "creo que es algo circunstancial. Prácticamente en todos los partidos exceptuando el Bernabéu habíamos sido super competitivos ante cualquier rival, pero hoy no. Hemos ido a campos como Anoeta, Mestalla y heoms sido competitivos y con opciones de ganar y en Vallecas, ante un rival de nuestra liga entre comillas, hemos estado a años luz de ellos, del primero al último, no hemos estado en el partido. Que nos sirva para mejorar, para criticarnos a nosotros mismos, no ver fantasmas donde no los hay, y con ganas de jugar, ojalá jugáramos mañana".

El de Betanzos añade que "conociendo al grupo este partido nos va a servir para afrontar los partidos que nos vienen que son importantes y saber que si no somos el Mallorca de siempre, intensos, trabajadores, solidarios, el sábado también tendremos muchas dificultades. Si somos el Mallorca de todos los días tendremos opciones de ganar".





Vuelve Baba, pendientes de Kubo y Salva.-

Para recibir al Getafe, duelo marcado en rojo porque es uno de los equipos en descenso y el Mallorca está cuatro puntos por encima del descenso, le lleva seis a los de Quique Sánchez Flores, los bermellones recuperan a Baba tras cumplir sanción.

Y el técnico está pendiente esta semana de la evolución de Take Kubo que apura su vuelta al equipo tras salir de la lesión de rodilla y de Salva Sevilla que por precaución se prefirió no arriesgar.

El encuentro es el sábado a las 18:30h