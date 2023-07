"Visca el Mallorca! Toda una vida, Don Benat". Así se despedía siempre en sus colaboraciones radiofónicas en los 90 el aficionado del RCD Mallorca más entusiasta y popular de aquel tiempo.

Don Bernat ya no está entre nosotros hace muchos años, su imagen marcial y su tono enérgico levantaba el ánimo hasta del vestuario más hundido que tuviera el Mallorca de aquella época de los 80 y 90. No había depresiones posibles ni ánimo bajo en el vestuario mientras Don Bernat pudiera acercarse hasta la caseta del Luis Sitjar.

Era el único aficionado con pase libre hacia lo más sagrado para los futbolistas, su vestuario. No sólo tenía vía libre, sino que le esperaban cada semana como agua de Mayo. Era un líder natural, una pasión desenfrenada por el Mallorca que le hacía enardecer a los jugadores y que le provocaba lágrimas cuando se ponía ante un micrófono para hablar de su Mallorqueta.

El lema del viejo Don Bernat resume perfectamente la singladura de un futbolista, entrenador, delegado y ahora jefe de la ciudad deportiva Antonio Asensio, se trata de Damián Amer. Fue defensa del Mallorca de los 80 y antes del Poblense. Después sería entrenador del fútbol base, delegado del primer equipo durante muchos años, tan es así que conoce a tantas generaciones de jugadores y a tantos futbolistas que han pasado por el Mallorca que sería interminable hacer la lista. Y en estos últimos años ha sido responsable de la instalación de Son Bibiloni, de la ciudad deportiva Antonio Asensio, tras dejar el puesto de delegado del primer equipo, ocupado ahora por Alejandro Torres, "Chando".

Si alguien puede explicar la historia del Mallorca en los últimos 40 años es Damián Amer. Llegó al club procedente del Poblense en 1981, defensa marcador, se hizo muy conocido en la liga de los 80 por su marcaje a Maradona, del que el astro argentino dijo que había sido impecable. El fútbol de hoy tiene poco que ver con el de los 80 en el que la dureza era continua y los atacantes tenían que desarrollar su destreza para no ser cazados, también había atacantes que utilizaban ese contacto duro, como Hugo Sánchez. No era un fútbol ideal ni mucho menos porque había demasiada impunidad para la dureza, pero en el otro extremo está el fútbol de hoy, desvirtuado por el criterio arbitral de considerar cualquier contacto como falta.

Jugadores como algunos de hoy en día que simulan continuamente o que provocan a los defensas hablando en demasía, no hubieran podido desempeñarse igual en aquel fútbol. No ya por una lesión, que pudiera ser, sino porque el juego hubiera continuado, no se detenía tanto.

En aquel fútbol de barro (nada que ver con el drenaje de hoy), Damián Amer, (Sa Pobla, 04-09-1958), era un obrero del fútbol. Podía no ser indiscutible, pero estaba para cuando se le necesitara. Fue en la temporada 85-86 cuando más jugó, fue en segunda división, 32 partidos en la temporada del ascenso de Las Gaunas. Amer acababa en la 89-90 su carrera como futbolista tras conseguir tres ascensos a Primera, algo de lo que presume más que de su marcaje a Maradona.

Amer está a punto de cumplir 65 años, llega el momento de colgar la botas. Ya las colgó una vez, pero en esta ocasión será la jubilación definitiva del club, será el momento de coger los trastos de Son Bibiloni y marcharse a casa. Aunque eso es mucho decir porque el Mallorca es su casa. Amer nunca se alejará del Mallorca, es su casa, ni de hacer deporte, seguirá cogiendo la raqueta para jugar sus ansiados partidos de tenis.

Ese momento se acerca y quizá para empezar a asumirlo, el bueno de Damià ya recibió el cariño de su gente. Fue el pasado miércoles con motivo del Trofeu de S'Agricultura en su pueblo, en Sa Pobla. Amer realizaba el saque de honor antes del Poblense-Mallorca que finalizaba 0-5 para los bermellones.

El delantero Abdón Prats publicaba un bonito mensaje hacia Amer: "una leyenda y amigo que respira e impregna mallorquinismo".

Un momento muy especial para Damià Amer., quien sale del Mallorca tras toda una vida, como decía Don Bernat.