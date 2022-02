Crueldad intolerable con el Palma Futsal, pierde en los penaltis la Supercopa

En la orilla otra vez. El Palma Futsal se quedó muy cerca de conseguir su primer título, un título que se les resiste, que engrosaría un Palmarés que el club lleva mereciendo durante muchos años. En diferentes etapas el Palma Futsal ha hecho méritos para tener un gran título en su palmarés, pero en 2016 un gol del mallorquín Miguelín con El Pozo les dejaba sin la Copa del Rey y anoche en una gran final de Supercopa ante el Barcelona, el portero del Barcelona Dídac decantaba la balanza con tres paradas.

Inconsolable el Palma Futsal que se quedó muy cerca tras una final colosal del equipo, que compitió a un nivel altísimo ante uno de los grandes del fútbol sala mundial, el FC Barcelona. Una final en la que el conjunto mallorquín tuteó a los azulgrana. Se adelantó el Barcelona pero en seguida Marlon conseguía empatar el encuentro. Al final de los 40 minutos 1-1 y en la prórroga sucedió al revés. Con portero-jugador el Palma Futsal hizo un jugadón que culminaba Mancuso, pero esta vez era el Barça el que reaccionaba instantáneamente para conseguir igualar y que no se les escapara el Palma con gol de Adolfo.

Chaguinha estrelló el balón en la madera a falta de dos minutos para el final, ahí pudo estar la final, lo cierto es que llegar a los penaltis no era lo mejor ante un equipo con más experiencia en estas situaciones y un portero como Dídac Plana. No es que Fabián estuviera mal (Vadillo le puso para los penaltis ya que la final la jugó Barrón a gran nivel), pues salvó dos penaltis también, pero finalmente la Supercopa se fue para Barcelona.

El técnico Antonio Vadillo, frustrado y dolido pero reforzando lo que ha hecho su equipo y sobre todo pensando en la próxima Copa de España y la liga, comenta que "ha habido alternancia en el juego pero creo que según transcurría el partido, en los últimos minutos hemos estado algo mejor que ellos. Una final durísima. Fastidiado por no conseguir el título, los penaltis nos dejan otra vez sin buen sabor, sin nada que poder decirle al equipo, todo lo planteado se ha hecho a la perfección. Esto es lo que tiene el deporte, un partido en el que durante los 40 minutos y la prórroga hemos sido ligeramente mejores, la de Chaguinha a falta de minuto y algo. Son detalles, el acierto. Y luego los penaltis, no son una lotería, son situaciones de estrés. Tenemos que seguir, hoy va a ser jodido, mañana también y a partir de ahí levantarnos. Contento con el equipo por demostrarnos de lo que somos capaces y a partir de ahí no bajarnos, queda mucha liga regular, queda la Copa de España y hacer buenos números para meternos en playoff".

Fue designado MVP de la final Eloy Rojas curiosamente, quien no podía parar de llorar tras recibir el galardón ante la frustración de no llevarse el título.