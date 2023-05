La Copa del Rey Mapfre asegura su futuro

En plena tempestad por la incertidumbre que rodea al Real Club Náutico de Palma, que tiene una ocupación temporal tras no renovarse su concesíón por parte de Autoridad Portuaria, y a la espera de las diferentes acciones jurídicas al respecto, el RCNP ha anunciado una gran noticia para su competición bandera, la Copa del Rey de vela.

La regata ha firmado tres años más de patrocinio con la aseguradora Mapfre, lo que garantiza la continuidad de la mejor regata de crucero del Mediterráneo, y que este mes de Agosto afrontará su edición número 41. Este año arrancará el 30 de Julio y hasta el 5 de Agosto con diez clases, una de ellas completamente femenina como en las últimas ediciones, siendo seis clases en la división de hándicap/tiempo compensado y cuatro clases en división monotipo/tiempo real.

La Copa del Rey Mapfre, al margen de su actividad social, fortalecerá su activación sobre la sostenibilidad tanto en tierra como en el mar con el proyecto iniciado en la pasada edición. Además fomentará la inclusión en la participación femenina en todas las clases no sólo de forma voluntaria, sin impulsado por cuarto año consecutivo una clase exclusivamente femenina que permitirá incrementar en casi un 80% la participación de la mujer.

En la última edición el ganador fue el "Teatro del Soho" de Javier Banderas, que fue ganador absoluto de las diez clases.

The insurance company will once again share its name with the regatta for 2023, 2024 & 2025#CopaReyMAPFRE@rcnpalmapic.twitter.com/RUL0f6fjHD