Con la ilusión por bandera

La Liga Santander da el pistoletazo de salida esta noche a las 21 h con el Valencia-Getafe. Los equipos dejam de lado la pretemporada para ponerse el mono de trabajo y empezar un maratón que durará 38 jornadas.

El RCD Mallorca se estrenará mañana ante uno de los históricos de la categoría, el Real Betis Balompié, dirigido por su capitán generqal, el técnico chileno Manuel Pellegrini. El cuadro andaluz llega a la isla con numerosas bajas. Marc Barta, Miranda, Lainez, Tello, Sibaly y Camarasa, no serán de la partida. Por parte del conjunto mallorquín, no podrá contar con Jaume Costa por unas molestias físicas.

El técnico Luis García Plaza compareció en rueda de prensa para asegurar que el equipo está muy esperanzado por sacar algo positivo en el estreno liguero : "Afronto el partido con mucha ilusión, al igual que la plantilla. A los jugadores les veo ya con muchas ganas ya de jugar y ser importantes"

Por otra parte, el técnico madrileño se muestro muy contento por las llegadas de Take Kubo y Rodrigo Battaglia. Del jugador nipón, se deshizo en elogios: "Es un jugador que me lo planteo dentro de diferentes posiciones de ataques. Tiene movilidad, desborde, último pase y espero que aporte gol. Ha llegado con mucho rodaje y muy bien físicamente. Es muy listo, en el primer entreno ya ha visto las diferencias entre su última etapa aquí y mi estilo". Poor lo que se refiere al mediocentro argentino, a pesar de que físicamente no está al mismo nivel que el jugador japonés, cree que aportará calidad y experiencia en la sala de máquinas: "Me gusta porque era un perfil necesario porque si se lesiona un central necesitamos bajar a Sedlar allí y ya se nos desmonta el esquema"

Sobre que espera del Real Betis Balompié, así de claro se mostraba Luis García Plaza: "Es una gran plantilla. Un equipo que juega Europa League en España tiene que tener un gran equipo. Será un rival muy difícil, pero este año tendremos muchos partidos así. Tienen jugadores diferenciales como Borja Iglesias, Canales o Fekir"