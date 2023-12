La campaña de recogida de alimentos del colíder UD Ibiza

El colíder de la Primera RFEF, la UD Ibiza, también va a liderar una campaña de recogida de alimentos a favor de Cáritas ibiza. Como es habitual en estas fechas, se suceden las campañas solidarias para ayudar a las familias en un año que si bien en los turístico ha sido excelente en el archipiélago, no esconde los graves problemas que ha generado la inflación y el grave problema de la vivienda, que en Ibiza y Formentera aún es más escandaloso.

Según el último informe nacional de Cáritas, "el coste de la vida continúa azotando a las familias y sus economías. Tres millones de hogares españoles por debajo del umbral de la pobreza severa y la vivienda como el elemento principal de este problema, el gasto de las familias que más desajustes genera. Según el estudio de Cáritas, elaborado por la Fundacion Foessa, el 16% de la población en alquiler lo experimenta porque destinan el 60% de sus ingresos al pago mensual del alquiler. En resumen, la vivienda es el nuevo pozo sin fondo para las familias españolas". Ante este coste de la vida, ha crecido el número de familias que necesitan ayuda para llegar a final de mes.

Cáritas Ibiza y la UD Ibiza han puesto en marcha esta semana una gran campaña de recogida de alimentos no perecederos. La entrega se puede hacer en la tienda oficial del club en el Estadio Palladium Can Misses, será hasta el domingo con motivo del último partido de 2023 en Can Misses, frente al Antequera.

Los celestes son colíderes tras su empate a cero en Algeciras y el pinchazo el día anterior del Castellón, que perdía en Córdoba 2-0, precisamente el próximo rival del Atlético Baleares, el Córdoba que viene como un trueno y se ha puesto ya a cinco puntos de los ibicencos.

Sobre el empate en Algeciras, Fernández Romo indicaba que "respetábamos mucho al Algeciras porque sabemos el nivel que tiene. Teníamos que mejorar algunas cosas, hemos tenido control de balón y circulación, quizá le debimos hacer con más velocidad y llegar más por fuera. Nos ha faltado la eficacia que hemos tenido en otros partidos. Es la primera vez en todo el año que no marcamos un gol. Esto significa el mérito del equipo y la trayectoria tan buen que lleva este equipo, pero esto es un camino muy largo".

El madrileño recordaba que "te ponen una etiqueta y parece que es una obligación, y hay que salir con la convicción de que hay que hacer las cosas muy bien".