El Atlético Baleares vuelve a complicarse la vida

La competición ofrece un clavo ardiendo al Atlético Baleares este domingo al que tendrán que agarrarse para seguir confiando en la permanencia. Reciben al At.Sanluqueño, que está a cuatro puntos de los balearicos y que marca la posición de permanencia. Un partido capital para los balearicos que han vuelto a complicarse la vida tras dos derrotas consecutivas.

La imagen del Atlético Baleares no ha sido la mejor en las dos últimas jornadas, el equipo ha vuelto a dar dos pasos para atrás, con lo que costó enderezar el rumbo y ser competitivo. Al técnico Juanma Barrero le costó mucho aplicar unos mínimos que hicieran del equipo un hueso para los rivales, que no fuera un chollo para los rivales. Paró la sangría defensiva, hizo que el equipo fuera más práctico y estructurado.

Los balearicos acabaron el año siendo de los equipos más en forma, sólo una derrota en seis jornadas y en Castellón. Pero el parón navideño ha devuelto al equipo al mal camino. Arrancaron con un empate, y gracias, en Linares, pero parecía que mantenían esa sobriedad defensiva. Sin embargo, todo se había torcido antes, frente al Córdoba con la expulsión de su delantero David Rodríguez y el excesivo castigo de cuatro encuentros, ausencia que el equipo está acusando. De hecho, llevan cuatro partidos sin marcar un gol los balearicos.

El Atlético Baleares ha perdido su referencia arriba y Barrero está apostando por Alarcón como falso 9. Nuha acaba de llegar y no está en forma, Xisco Jiménez, que jugó en Linares, está de salida. Su desencuentro con el técnico tras ser sustituido y lo poco que ha aportado ha sido definitivo para el club y el propio jugador, aunque aún no se ha resuelto su salida.

La baja de David ha influido mucho porque los balearicos sólo pueden jugar al espacio, no tienen delantero que se quede la pelota y dé continuidad al juego. El medio campo ha sido muy endeble, un jugador con el que no contaba, Jaime Sierra, ha vuelto a ser titular, y atacantes como Pastrana y Miguelete se han caído del equipo y su aportación es testimonial. Atrás, la baja de Juanra también se nota ya que Raúl no da esa seguridad y en lugar de mantener atrás a Navarro, el mejor defensa seguramente que tienen, Barrero le ha puesto en el centro del campo dejando a Nana en el banquillo.

En Murcia, el Atlético Baleares dio una pésima imagen, de un equipo de inferior categoría. En la línea del encuentro anterior ante el Recreativo, si bien había satisfacción en el técnico y el club por el partido que se había hecho ante el Recreativo.

De nuevo el Atlético Baleares se ha complicado la vida, pero la liga le da otra oportunidad para engancharse si gana a un rival directo y se pone a uno de permanencia de nuevo. Será el domingo a las 12h.

Intentan cerrar a Cinta y Gorka.-

Mientras, se espera cerrar la llegada de Cinta y Gorka, dos delanteros. En ambos casos sus clubes,Badajoz y Nástic, tienen que darles la carta de libertad. El Nástic es el equipo más en forma ahora mismo de la categoría, ha ganado los últimos cinco partidos y Gorka Santamaría no tiene sitio. De momento han llegado Campabadal y Nuha en el mercado invernal.