El Atlético Baleares presenta Carlos Ramos y Lucas Díaz

El Atlético Baleares ha presentado hoy a sus dos nuevos fichajes para la temporada 2022-23 después de los de Sibille y Uzo, como son el portero Lucas Díaz y el mediocentro Carlos Ramos.





En el acto ha estado presente como es habitual el director deportivo del club Patrick Messow que ha hablado de estos dos nuevos fichajes y de lo que suponen para el club. En primer lugar a Lucas Díaz lo ha presentado como una alternativa a René Román, es un portero joven y con experiencia en la categoría y con experiencia para realizar ascensos. Viene procedente del Racing de Santander.

Por otra parte también ha presentado al centrocampista Carlos Ramos que viene del Zamora y Messow lo ha definido como un jugador box-to-box con mucha llegada al area rival y un jugador que es también creador de juego y que puede aportar mucho al equipo para conseguir los objetivos que se han propuesto esta temporada.

Así mismo, Messow ha hablado de que aún falta ese nueve para completar la aplantilla y que también estudiarán y están estudiando el mercado para ver si puede hacerse con algún fichaje más para la próxima temporada y completar el equipo. También se ha mostrado contento con el rendimiento del equipo después de ganar el primer partido de temporada el sábado frente al Mallorca B por tres goles a cero.



Lucas Díaz ha hablado de lo que ha supuesto para el su fichaje por el club balear, de como se está adaptando y de como se define par mejorar día a dñia: “Es un periodo de adaptación, al club y a los nuevos compañeros, a la ciudad, también al míster y trasladarlo en cada entreno o partido de pretemporada. Quería ir a un sitio que aspirase a todo y este club aspira a todo. Cuando hablamos nos pusimos rápido de acuerdo. Tengo claro que vengo a competir y a dar lo mejor de mí, en ningún sitio regalan nada y ya es cuestión del míster que tome su decisión. No me gusta definirme como portero, se puede decir que soy un portero trabajador, mejorar en el día y a día y eso intento hacer siempre".





Después ha hablado Carlos Ramos que también se ha referido a como se ha gestado su fichajem que supone abandonar el club de su tierra y como o que puede aportar al equipo esta próxima temporada: "Fueron cuatro años y medio en mi casa, soy de Zamora, he estado en el club de mi vida desde pequeñito pero tocaba cambiar de aires. Es una oportunidad de demostrar a todo el mundo y a mí mismo que puedo jugar fuera de mi casa, salir de mi zona de confort, creo que el ATB es una prueba que me va a venir bien, estoy aquí para demostrar que tengo fútbol más allá de Zamora. No soy un mediocentro típico creativo que vemos en el Barça. Soy un mediocentro llegador, con recorrido, que me gusta comprometerme en todas la tareas del equipo, a ayudar en lo que necesite el equipo, no tengo ego para estar solo en una tarea, vengo a sumar para el míster y lo mejor para mí seguro que será para el equipo. Llevaba muchos años en el Zamora, es difícil cambiar de club y de compañeros pero me lo han puesto fácil y toca hacer piña porque eso será clave en una temporada tan larga".





Finalmente los jugadores han posado en rueda de prensa y en el césped junto a Messow con las camisetas y dorsales que van a llevar en esta próxima campaña.