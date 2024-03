El Atlético Baleares busca sustituto para Juanma Barrero

La derrota del Atlético Baleares en Córdoba 2-0, cuarta derrota consecutiva y con el equipo a 10 puntos de la permanencia, podría ser la puntilla para el técnico balearico Juanma Barrero.

La dinámica del equipo es en caída libre y a pesar de los fichajes de invierno el equipo no ha mejorado los resultados. El club entiende que quizá deba jugarse una última carta antes de tirar la toalla definitivamente.En lo que llevamos de segunda vuelta, ocho jornadas, los balearicos han sumado tan solo cuatro puntos y son el peor equipo junto al San Fernando sólo por detrás del Recreativo Granada.

No sólo los resultados le dejan en la picota, también el discurso que viene manteniendo el técnico que tras perder en Córdoba volvió a dejar claro que su equipo es inferior a los rivales, han minado la confianza en que pueda revertir la situación o darle algo de vida al equipo. De hecho, Barrero ya estuvo en la picota en Enero al término del mercado invernal con sus declaraciones de "o viene alguien o estamos liquidados". En el club sorprendieron porque el propio técnico había descartado varios fichajes por su empecinamiento por la llegada de Cinta del Badajoz, que finalmente no fue posible porque su club no le permitía salir. En aquel momento se decidió mantener la confianza en el técnico pero mes y medio después la situación no ha mejorado, todo lo contrario.

El Atlético Baleares busca sustituto pero aún no está claro quién sustituirá a Barrero, un técnico que inicialmente logró darle cierta seguridad defensiva al equipo buscando el cero en la portería y logró ponerse en puntuación de permanencia, pero después del parón de Navidad ha sido una caída libre.

Ahora a falta de once jornadas el Atlético Baleares busca un último aliento de algún técnico.