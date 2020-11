El At.Baleares cree que se jugará ante el Castilla

Varios positivos en la plantilla del Real Madrid Castilla obligaron a suspender el encuentro ante el Rayo Majadahonda la semana pasada, por ello el partido ante el Atlético Baleares del domingo estaba en el aire. Sin embargo, parece que hay buenas noticias y que por la información que tiene el club de la vía de la cintura, los resultados de los test a dichos jugadores habrían salido negativos esta semana.

En todo caso el At.Baleares sigue a la espera de noticias sobre si tiene que viajar a Madrid para disputar el encuentro ante el equipo dirigido por Rául González Blanco. El Atlético Baleares es tercero de su subgrupo con cuatro puntos, ha sumado una victoria, un empate y también ha perdido un partido, mientras que el Castilla con dos partidos disputados tiene tres puntos.

En el segundo equipo madridista juegan por cierto dos baleares y ex del RCD Mallorca, el central mallorquín Pablo Ramón y el media punta menorquín Xavi Sintes.

En cuanto al Atlético Baleares, el empate in extremis ante el Atlético B fue un jarro de agua fría tras haber perdido el primer encuentro, se esperaba la reacción en casa pero el equipo de Jordi Roger apenas creó situaciones de peligro ante un buen rival. El equipo adolece por ahora de un creador en el centro del campo que se está notando, pues aunque tiene potencial atacante al equipo le cuesta llevar la iniciativa cuando el balón no está en las bandas, en las que jugadores como Pichín o los laterales crean peligro.

Sin embargo se han visto las limitaciones en ella creación de juego. Prueba de ello fue que Roger cambió a los dos medios centro en el transcurso del partido. Se confía en que jugadores como Barrera o el joven Armando Sashoua den un paso adelante para esa creación de juego, en especial el hermano de Samuel, que por ahora a pesar de sus condiciones aún debe evolucionar más.

Denuncia de la policía.-

Mientras tanto, el Atlético Baleares ha recibido con cierta sorpresa la noticia de la denuncia de la policía nacional sobre la organización del partido ante el Atlético por incumplir la normativa santiaria de prevención del covid19, una información del diario Última Hora. El informe policial denuncia que el club no dispuso la distancia suficiente entre aficionados en la grada y que la entrada al Estadio Balear no se hizo de forma escalonada y pudo haber aglomeraciones.

Desde el club, aunque no va a haber comunicación o declaraciones al respecto por ahora, discrepan e indican que la orden del Govern Balear no obliga a guardar un metro y medio en un espectáculo al aire libre y que sólo habla de una distancia suficiente entre aficionados que no sean convivientes. Además, señalan que no hubo aglomeraciones en la entrada y salida del Estadio.