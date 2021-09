No habrá Sofía tampoco en 2021. La prueba más emblemática en todo el mundo de la vela ligera, el Trofeo Princesa Sofía, ya no pudo celebrarse en 2020 por la pandemia y en 2021 aplazó sus fechas para dar tiempo a que pudiera recuperarse una cierta normalidad que permitiera su disputa, como ha ocurrido con otras regatas. Se fijó para la semana del 2 de Octubre.

Sin embargo, el reordenamiento de las diferentes competiciones han atado de pies y manos a la organización y limitaba mucho la participación en la regata que reúne lo mejor de la flota de vela olímpica. Así, pues será en la primavera de 2022 cuando regrese, del 2 al 9 de Abril.

Ferrán Muniesa, director del Trofeo Princesa Sofía, reconoce a Deportes Cope que "es un problema de calendario internacional, en el primer semestre no se ha hecho ningún campeonato oficial como Mundiales o Europeos, se ha pasado todo para Octubre y Noviembre, y esto ha provocado un problema importante de calendario. En una fecha que no es la nuestra habitual, vamos a nuestras fechas normales de siempre, de toda la vida, antes que disputar una regata que no sería el Sofía".

Por otro lado, la Federación Española de Vela que preside Javier Sanz ha nombrado a Xisco Gil (Francisco Gil, Mallorca, 1971) nuevo director técnico de la Real Federación Española de Vela y responsable del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD). Gil según apunta la RFEV " ha jugado un papel determinante en la progresión de la vela juvenil en la Federación Balear de Vela durante los últimos 12 años, asume ahora el reto de "hacer de España la mejor cantera del mundo" de cara a los JJOO de Los Angeles 2028.

Además de haber trabajado como director técnico en Baleares, Gil, que cuenta con el título de técnico deportivo superior, es conocido a nivel internacional gracias a su papel de Oficial Principal precisamente del Trofeo Princesa Sofía."Estoy muy ilusionado con este nuevo reto, contamos con una buena basey mi intención es crear un Plan Estratégico de Trabajo de cara a 2028. Crear un proyecto que aglutine a todas las federaciones autonómicas".

Además quiere mejorar la conexión entre el equipo olímpico y el resto de equipos de vela ligera: "Es necesario que las tripulaciones que quieren ser olímpicas empiecen a subir de nivel y puedan entrenar con el equipo olímpico, de esta manera nos aseguramos un relevo generacional con garantías de éxito".