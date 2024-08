Andratx, CD Ibiza y Mallorca B, en el pacto por las entradas

El fútbol debe tratar de normalizarse en cuanto a los precios se refiere. Es obvio que todo sube y que en especial en la Primera División los precios de las entradas son exagerados, pero el fútbol modesto debe hacer lo posible por no alejarse de sus aficionados y tratar de mantener una fidelidad que permita su subsistencia, sobre todo con la competencia tan grande del fútbol televisado.

Por ello se buscaron franjas horarias propias, como los domingos por la mañana para esos partidos. Pero un paso más es el que han dado siete equipos del Grupo III de la Segunda RFEF para unificar el precio de la entrada visitante. Para que el acuerdo sea más provechoso habrá que ver si se unen más equipos a la decisión de cobrar tan solo diez euros a los visitantes. Entre los siete equipos tres son de Baleares, CE Andratx, CD Ibiza, Mallorca B. No figuran por ahora en el acuerdo ni Peña Deportiva ni el recién descendido At.Baleares.

Los equipos son el CE Sabadell, Sant Andreu, Europa y Alzira además de los tres baleares. Recordamos que los partidos serán normalmente el domingo por la mañana, decisión federativa para facilitar los costes a los visitantes. Aunque la liga arrancará con horario veraniego de sábado tarde por las altas temperaturas que esta estación (no es el caso de estos días tras el paso arrollador de la DANA).

NOTIFICACIO



Acord entre 7 clubs del Grup 3 de Segona Federació per a fixar un preu màxim per a les zones visitants.



Per a facilitar, incentivar i promoure els desplaçaments de les nostres aficions, així com contribuir a un futbol accessible per a tots, pic.twitter.com/Gqxs2PPJDL