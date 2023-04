Amath Ndiaye, "el que la sigue la consigue" y da la victoria al RCD Mallorca en Vigo

En un equipo con gran dependencia de su goleador, Vedat Muriqi, es una cuestión vital para el RCD Mallorca que aparezcan otros jugadores, ya sea en primera línea o en segunda línea que provoquen problemas a la defensa contraria, que marquen o que también sean capaces de hacer daño.

Si de algo estaba adoleciendo el Mallorca en buena parte del campeonato era de ese efecto sorpresa, de otros jugadores capaces de pisar área o sus proximidades para hacer daño. El Mallorca se había convertido en previsible porque todo pasaba por Muriqi y por lo que ya fueran los laterales o algún centrocampista como Lee o Dani fueran capaces de ponerle.

Pero en los últimos dos partidos en ausencia de Dani Rodríguez ha aparecido un jugador del que no se tenían muchas noticias en los últimos tiempos. Ha vivido una temporada especial, primero la operación en el dedo porque no mejoraba de su lesión producto de una infección. Después fue otro y empezó a recordar al jugador al que había fichado el Mallorca y que dio buen rendimiento en Segunda.

El senegalés ha alternado en el equipo con Tino Kadewere que ha perdido protagonismo en las últimas semanas. Anoche en Vigo, Amath fue segundo punta por detrás de Muriqi, Aguirre pasó al 5-3-2 improvisando laterales debido a las bajas, con Maffeo en la izquierda y Antonio como solución de emergiencia en la derecha. Morlanes Galarreta Lee se repartieron la zona ancha y Amath acompañó a Muriqi.

Fue una apuesta de confianza del entrenador mexicano en Amath, quien en Valladolid las había tenido de todos los colores, que pudo haber encarrilado una victoria cómoda porque en el primer tiempo tuvo tres llegadas clarísimas y en la segunda otra. Pero se fue de vacío para desesperación suya.

En Vigo, Aguirre dobló la apuesta y mantuvo al senegalés, algo debió decirle porque nada más marcar el delantero fue a abrazar a su entrenador. Amath hizo bueno aquello de que "el que la sigue la consigue". Con ese triunfo el Mallorca se pone con 37 puntos y un gran colchón de 10 puntos, la misión está casi pero aún no está lograda, como se encargó de recordar el entrenador.

A pesar del gol que acabaría marcando Amath, la cosa empezó torcida de nuevo porque el delantero la tuvo muy clara nada más empezar tras gran pase de Kan-In Lee, su tiro se fue demasiado cruzado. Eso podía hacer aparecer todos los fantasmas en la cabeza de Amath. Su caso salvando las distancias empezaba a recordar al anterior Vinicius Jr, el que se plantaba una y otra vez, el que producía, pero no marcaba.

Sin embargo no iba a a ser así, porque en la siguiente tras un gran pase de Raíllo en una acción en la que Galarreta salva in extremis para centrar, hay un despeje en el primer palo entre defensa y portero, Raíllo ve a su izquierda Amath y le deja de cara al gol al senegalés que fusilaba. Esta vez sí. Aún tendría otra más Amath en una gran acción en el área a centro de Maffeo, pero su tiro se fue de nuevo muy cruzado.

En definitiva, Amath da diferentes alternativas al equipo, está siendo con diferencia en los últimos dos partidos el hombre más peligroso (Muriqi sólo tuvo una ayer), pero no encuentra todo el botín a lo que produce. Cuestión de insistir e insistir y el delantero conseguía el premio en Balaídos. Amath se ha ganado la confianza del entrenador, el cariño de compañeros y aficionados. Este gol puede significar esa dosis de confianza que todo delantero necesita. El jugador senegalés acabó por necesidades del guión y ante la falta de efectivos jugando desde el minuto 80 como carrilero derecho porque Antonio estaba ya acalambrado.

El triunfo bermellón en Balaídos rompe la racha de partidos sin ganar, seis, rompe la mala racha fuera de casa, siete llevaban sin ganar y seis de ellos fueron derrotas consecutivas. Un bajo rendimiento fuera de casa que se ha visto corregido. Desde el 6 de Noviembre no ganaban fuera, fue en Valencia al Villarreal.