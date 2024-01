Amadeo Salvo: "Es la mejor plantilla que ha tenido el club en su historia"

La primera vuelta que ha firmado la UD Ibiza ha sido espectacular con una única derrota, 15 victorias y tres empates, sólo superada por el CD Castellón, que aventaja en dos puntos a los ibicencos. Quería hacer balance el presidente del club Amadeo Salvo en el ecuador de la competición y lanzar un mensaje a la afición, a la que agradece su implicación y asistencia a Can MIsses esta temporada.

Salvo se ha deshecho en elogios hacia su plantilla y aunque admite que el área deportiva trabaja en algún fichaje, el presidente no daba por hecho que ocurrirá. Por ahora el único movimiento ha sido la cesión de Abde Damar al Sabadell.

"Estamos trabajando. No tenemos ninguna urgencia ni necesidad (de fichar). Hay una plantilla compensada, con buen número de efectivos en todas las posiciones. Ha salido Abde, si podemos cubrir la plaza la cubriremos y sino nos quedaremos como estamos. Este s un mercado muy difícil, en la primera RFEF todavía más. No sacas jugadores de Primera RFEF para ir a un competidor. El área deportiva trabaja en posibles necesidades que pueda tener el entrenador".

Salvo pasaba balance a la primera vuelta con un elogio a sus jugadores, se le ve contento a pesar de ser alguien inconformista: "La temporada está siendo muy buena, de récord, pero hay un equipo que está siendo mejor que nosotros, el Castellón. Creo que estaremos los dos arriba peleando por esa posición. Estamos muy satisfechos con la plantilla que tenemos, me atrevería a decir que es la mejor plantilla que ha tenido este club en su historia. Quizá otros años hubiéramos tenido individualidades muy buenas pero no hemos tenido un grupo como este".

No hay campaña de media temporada.-

El club no ha lanzado la habitual campaña de abonados de media temporada y el motivo es claro, apenas hay plazas disponibles dada la buena respuesta que hubo en verano y la capacidad de Can Misses. Salvo quiso explicar los motivos dando cifras:

"tenemos capacidad para 4.214 espectadores, sin contar invitaciones de palco. Lo que se puede vender. Tenemos 3.308 abonados más compromisos de patrocinadores y con los clubes visitantes, estamos en 3.600. Si tenemos que dejar un 10% de aforo para venta en taquilla, unas 400, habríamos sacado campaña de unos 150 abonos, no tenía sentido".

El empresario valenciano sigue dando datos para mostrarse satisfecho por la respuesta de los aficionados: "Hay que mirar el ratio población/abonados. Ahí somos los octavos. Un 3% de la isla es abonada del Ibiza. Si en Madrid lo fueran del Real Madrid o del Atlético necesitarían tres estadios cada uno. Somos una isla estacional, mucha gente tiene vacaciones o en Mayo, Agosto,Septiembre, Octubre por sus trabajos tienen difícil venir al trabajo. Pero queremos crecer y sabemos que podemos crecer".

Salvo sí pidió a los abonados que acudan o en caso de no poder, que cedan el carnet, pues aunque la asistencia está siendo buena a Can Misses, han visto gran cantidad de abonados que no acuden a los partidos.

Añorando la Segunda.-

Amadeo Salvo reconocía también la importancia de conseguir el ascenso, la primera RFEF es una categoría muy exigente en lo deportivo y muy ingrata en lo económico debido a la falta de ingresos. En esta categoría los ingresos son las propiedades o los recursos atípicos que puedan conseguir. Tanto el Ibiza como el Atlético Baleares compiten con transanlánticos, clubes históricos que les multiplican en masa social:

"Ahora es cuando más valoramos no estar en categoría profesional. Esta categoría es muy complicada, muy competitiva, desplazamientos complicados. Al final nosotros el Ibiza tenemos unos hándicaps respecto a nuestros competidores. Aquí no hay derechos de televisión donde puedes igualar algo. Aquí los ingresos de televisión son mínimos y competimos con instituciones centenarias con Málaga, Córdoba, Murcia o Recreativo, con decenas de miles de aficionados e ingresos mucho más grandes que nosotros. Y tenemos que competir con ellos".