Álex Alegría no ve claro volver a salir cedido

La operación salida en el RCD Mallorca va razonablemente bien con el traspaso de Matthew Hoppe al Middlesbrough, que puede hacerse oficial en las próximas horas y la probable salida de Jordi Mboula de nuevo a la Primeira de Portugal. En este caso será una cesión para que el atacante siga progresando tras una exitosa cesión la pasada temporada en el Estoril.

Por su parte, otro jugador que estaba en la rampa de salida, Lago Junior, ha conseguido revertir su situación al menos por ahora, porque es del agrado del técnico Javier Aguirre y es posible que continúe en el Mallorca. En cuanto a Brayan Cufré, el argentino está intentando hacerse con un sitio, aunque su situación no es prometedora en el equipo, el Mallorca busca un lateral zurdo en el mercado.

Pero el caso más complejo es el del delantero Álex Alegría. Por ahora no ha habido ninguna opción de mercado que convenza al jugador, que no acaba de ver claro volver a marcharse cedido. Al extremeño le quedan dos años de contrato en el que sin duda fue uno de los mayores errores de la gestión anterior de Maheta Molango y Javi Recio, porque Alegría, aunque fichado para Segunda División, no ha dado la talla en estas tres temporadas en ninguno de los equipos en los que ha estado. De hecho su estadística lo dice todo, en dos temporadas ha marcado un gol, con el Zaragoza tras ser cedido por los bermellones. La pasada temporada en el Burgos no marcó en liga y jugó tan solo 931 minutos.

Sólo la primera cesión al Extremadura marcó seis goles en Segunda División. En total, siete goles en tres temporadas, cesiones al Extremadura, Zaragoza y Burgos y rendimiento decreciente. Cada temporada ha parecido algo peor que la anterior. El problema que tiene el Mallorca es que el jugador tiene todavía dos años de contrato, ya que se le firmó un contrato de cinco temporadas. En Son Moix intentan que acepte alguna de las ofertas que ha habido por él pero el jugador está dispuesto a quedarse. Además tiene una ficha importante.

Esta situación es un órdago al Club ya que tendría una ficha ocupada por un jugador con el que no cuenta,mientras la dirección deportiva de Pablo Ortells sigue buscando refuerzos tanto para la defensa como la delantera. Ahora mismo el primer equipo tiene 24 fichas contando a Cufré, Mboula y Alegría. Hoppe está en Middlesbrough y se supone que ya está fuera a falta de que se haga oficial.