Aguirre: "Está un poco lastimada la moral del grupo"

Dicen que en las primeras hoas el entrenador Javier Aguirre ha observado más que hablado. Quería ver con sus propios ojos al equipo, escuchar, observar cómo se comporta, en definitiva tener un diagnóstico rápido de cómo está la plantilla del RCD Mallorca. Lo hace en ausencia además de ahora ya cinco internacionales, el último Leo Román con la sub 21, además de Kubo, Valjent, Baba y Muriqi.

Para conseguir la permanencia se trata sobre todo de dejar de encajar goles, algo que Luis García no pudo conseguir, es imposible en un equipo pequeño que tiene serias dificultades para marcar que se pueda salvar si no es seguro defensivamente. Es el segundo equipo más goleado de Primera con 49 tantos y no deja la puerta a cero desde hace tres meses. Era el auténtico caballo de batalla del preparador madrileño y así lo repetía en las diferentes comparecencias. Y será algo en lo que Aguirre y su equipo incidan.

Se trata de volver a elementos básicos, conseguir un equipo más efectivo defensivamente. Pero otro aspecto importante es la cabeza de los jugadores. Un equipo que se ha acostumbrado a perder, seis derrotas consecutivas, no puede estar muy sólido mentalmente. Así lo reconoce en la conversación que ha mantenido el técnico con los micrófonos de Cope y Tiempo de Juego.

"Han encajado muchos goles y tantas derrotas seguidas, está un poco lastimada la moral del grupo. Hay que empezar a cerrar la puerta, eso es cierto", decía el "vasco".Sobre sus primeros días en la isla, comenta que "no lo conocía muy bien, había venido muchas veces a jugar pero llevo tres o cuatro días y estoy encantado. Bueno , el clima me engañaron porque me dijeron que hacía buen tiempo y hace un frío del carajo. Está todo muy bonito, las instalaciones son muy buenas, la gente fantástica. De momento caí bien, ahora hay que ir a sumar a Getafe".

Sobre los retos fuertes a los que parece haberse acostumbrado, como hace dos años el Leganés,, comeneta que "sí me acostumbré a ellos. No me lo pensé, vamos a entrarle, no es tan descabellado, estamos a un punto y quedan nueve partidos, se puede, claro".

El entrenador quiso entrenar al menos el sábado, que en principio era libre para la plantilla, porque "tengo que conocerlos, hay cuatro internacionales fuera, tengo dos suspendidos, algunos lesionados, hay que armar bien el equipo para Getafe.Tengo que conocerlos, sentirlos, hable con ellos, soy mucho de hablar,de escuchar, de ver los porqués, tratar de diagnosticar qué es lo que ha pasado, qué está sucediendo. Tratar de actuar y tener tiempo para ello".

En cuanto a la opción de continuidad para la próxima temporada, el técnico aclaraba en Tiempo de Juego que hay una opción por las dos partes y en ambos escenarios, en referencia a tanto Primera como Segunda División. "Un año más si queremos las dos partes, en cualquier escenario. Pero yo me centro en Getafe ahora mismo".