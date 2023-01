El técnico del RCD Mallorca, Javier Aguirre, sufrió anoche en "Pasarón", porque la eliminatoria no estuvo nada clara hasta la prórroga. En un terreno de juego pesado e irregular, que hacía difícil plasmar la teórica superioridad del equipo de Primera División sobre el equipo de Primera RFEF, los bermellones fueron incapaces de perforar la portería durante 90 minutos.

Con un equipo en el que sólo repetían Russo y Copete del encuentro liguero, fue la oportunidad de ver la profundidad de plantilla y ver a los jugadores que menos juegan. Aguirre planteó un 3-4-3, varió el sistema con tres hombres arriba para apretar la salida del Pontevedra, con Amath en la derecha, Ángel en la izquierda y Tino como punta. Los laterales se incrustaban en medio campo y mantenía los tres centrales. Greif fue de nuevo el portero de la Copa del Rey y dejó magníficas sensaciones tras todo lo que ha pasado. Es una de las grandes noticias de este Mallorca, tener disponibles a tres porteros de garantías, Rajkovic, Greif y Leo Román.

Los bermellones (ayer de negro) generaron pocas ocasiones, si acaso el más activo Grenier, que intenta dar señales de que no está ausente y se puede contar con él, junto a Galarreta en un doble pivote ofensivo trataron de manejar, pero era muy difícil ayer ante un rival entusiasta que iba al choque y un campo impracticable. Grenier lo probaba desde fuera y sería en la segunda mitad cuando Amath tenía una clara precedida de una mano que pareció penalti. Ayer no había VAR, por fortuna, aunque se quedara un penalti sin castigar y el partido apenas se interrumpió salvo al final por algunas pérdidas de tiempo que por cierto no gustaron a Aguirre.

El técnico empezó a tirar de todo lo que tenía y al final acabó entrando Abdón por un ausente Ángel y el dimoni de Artà no falló a su cita con el gol. De hecho tuvo una clarísima ya en el 86', pero sería en la prórroga cuando marcaría el gol tras regalo de Muriqi con un gran pase y, dicho sea de paso, una gran acción que inició Lee. A continuación se cambiarían los papeles y sería Abdón quien le regalaría el segundo a Muriqi en una contra.

Aguirre se mostraba contento: "dimos un saltito hacia adelante, el equipo ha mostrado deseos y ha mostado mejor tono físico. Y sobre todo la actitud, si el Mallorca baja los brazos y se cree más, entonces sufrimos. Ha sido un paso adelante y espero que sigamos en esa línea".

"Claro que he visto peligrar la eliminatoria, son partidos que no te dan tregua, los rivales salen muy motivados, yo haría lo mismo. Fue un bonito partido creo yo, felicito al Pontevedra y a la gente que estuvo espectacular".

Lo que no le convenció tanto al técnico fueron algunas pérdidas de tiempo al final de sus jugadores, de hecho les decía que se levantaran si estaban bien, y lo explicaba: "no me gusta que finja nadie, ni los míos ni lo rivales, lo odio. No dejamos trabajar a los árbitros y encima dan más minutos. Cuando veo que no es nada les digo que para arriba".