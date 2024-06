Abdón Prats, medalla de honor y gratitud de Mallorca

Abdón Prats trasciende a sus minutos en el RCD Mallorca, a su papel como delantero revulsivo y solucionador de problemas cuando los partidos se ponen cuesta arriba. Al margen de haber disputado algunos partidos como titular esta temporada, el papel del delantero mallorquín en el RCD Mallorca de Javier Aguirre ha sido ese, pese a lo cual ha sido máximo goleador del equipo con 12 goles, seis tantos en liga y seis en Copa, y ello pese a no ser titular.

Aún es recordada su ausencia de la final de Copa del Rey, que llegó a provocar no sólo el enfado del jugador (silenciado por él mismo para no acaparar mayor protagonismo que el momento de su equipo como subcampeón de Copa), sino también un terremoto social. Se llegaron a repartir 5.000 caretas con el rostro del jugador en Son Moix por parte del Moviment Mallorquinista reivindicando su figura.

Tiene una peña mallorquinista con su nombre y su bigote es el más famoso del fútbol español, se ha convertido en seña de identidad y alma de un equipo que ha protagonizado una gesta importante en la Copa del Rey, pero que ya venía siendo el decorado de grandes momentos del club, como el gol del ascenso a Primera en la noche de Sant Joan de 2020, o un gol por la salvación ante el Rayo Vallecano en la 2022. Abdón es referente para gran parte de la afición del RCD Mallorca, que en cuanto las cosas se ponen torcidas empieza a reclamarle en el Estadio. El no llegar a jugar un minuto en la final de la Cartuja provocó una herida, es algo que llevará con él siempre.

No se sabe si todo esto ha sido lo que ha motivado al Consell de Mallorca a reconocer al futbolista con la Medalla de Honor y Gratitud. Abdón será homenajeado con motivo de la diada de Mallorca, el próximo 12 de Septiembre, fecha en la que se entregarán las medallas a los distinguidos, además de Abdón el pintor Miquel Barceló como hijo predilecto.

La propuesta en la institución insular corrió a cargo del vicepresidente Pedro Bestard. Algo de polémica ha provocado en algunos sectores esta distinción debido a que el responsable de deportes de la institución es Toni Prats, el ex portero y tío de Abdón. A este respecto se ha referido el abogado y doctor en derecho Toni Bennàssar, ex presidente en su día de la gestora del Atlético Baleares, y conocido polemista en las redes sociales, criticando esta distinción que ha insinuado que se debe a motivos políticos y de vínculo famiiar. Algo que ha sido contestado por no pocos usuarios de X.





Este mismo abogado ya fue crítico con el contrato de patrocinio del Consell de Mallorca con el RCD Mallorca.