Abdón, hasta 2026

Abdón seguirá defendiendo los colores del Real Mallorca hasta 2026. El jugador mallorquín, santo y seña del club bermellón, sin ningún tipo de duda, ha prolongado su vinculación con el club balear por dos temporadas más. La entidad bermellona lo ha hecho oficial en el día de hoy, apenas a 48 horas del partido ante el Cádiz, cerrando así una de las renovaciones pendientes del conjunto mallorquinista ya que el jugador mallorquín finalizaba su vinculación con el club bermellón en el 2024 tras haber renovado inicialmente su compromiso con el Mallorca en el año 2021.

"Entre sus dos etapas en el club, el 'dimoni d'Artà' suma 213 partidos oficiales con el primer equipo, en los que ha marcado 48 goles.Desde ese año en Segunda B, en el que fue el máximo goleador del equipo, Abdón ha conseguido tres ascensos con el RCD Mallorca: uno a Segunda División y dos a Primera, siendo clave en todos ellos con goles determinantes, como en la final del playoff contra el Deportivo de la Coruña o dando la victoria de chilena en el estadio del Almería. También ha sido decisivo en los momentos críticos, cuando el equipo luchaba por no descender", recuerda el Mallorca en un comunicado.

"Es un momento especial porque se alarga nuestro camino. Siempr he dicho que mi ilusión y mi deseo es acabar mi carrera en el Mallorca. Aquí me he ido haciendo un hombre, un futbolista maduro", ha admitido el jugador mallorquín que deja claro que quiere más. "Todavía no lo he hecho todo con el Mallorca. Me faltaba la continuidad que estoy teniendo esta temporada y la regularidad en cuanto a goles en Primera División para agrandar mi historia con el Mallorca"", asegura.

Añade Abdón que quiere seguir "marcando y siendo feliz en el campo"."Estoy en mi mejor momento, pero aún hay margen de mejora. Puedo dar más alegrías y tenemos Abdón para rato", reitera el de Artà que sobre el futuro también señala un deseo muy especial. ""Me encantaría levantar un título con el Mallorca. ¿Por qué no soñar? Ojalá lleguemos lejos en la Copa del Rey, que siempre es especial para los aficionados". Para esos seguidores tiene palabras el balear que apunta: "Siento el amor de la afición día a día. Es una de las circunstancias que hacen que hoy siga en el Mallorca. Me han ayudado en los momentos difíciles y estoy muy agradecido".

Con la de Abdón se cierra una de las renovaciones de jugadores que finalizan contrato en 2024. Es el caso de Jaume Costa, que renovó por una temporada, de Dani Rodríguez, que finaliza en junio de 2024 o de Antonio Sánchez que también finaliza vinculación en esa fecha al igual que Nastasic e Iván Cuéllar que firmaron por un año con el club mallorquinista.