Deportes Cope Mallorca martes 3 de Diciembre 2019

Contamos las perspectivas del Mallorca para el mercado invernal y cuál es la posición del Club. Nombres propios de hoy, Mariano y Sedlar.

Escuchamos los sonidos de la Gala del VI Balón de Oro de Messi, al que se enfrenta el Mallorca el sábado, día en el que vuelven los bermellones al Camp Nou.

En baloncesto abordamos la situación del B The Travel Brand Mallorca, charlamos con el capitán Bivià tras la noticia de Gabriel Subías. Le preguntamos a Guillem Coll en el consultorio y charlamos con el presidente de la Federación Balear, Juanjo Talens, sobre el torneo Sub 17 de selecciones con España, Rusia y sub 22 Baleares este puente en Inca.