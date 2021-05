Le pega a su pareja por pedirle que no condujese su coche borracho

La Policía Local de Vigo ha detenido por un presunto delito de violencia de género a un hombre de 29 años, vecino de Vigo, por presuntamente agredir a su pareja en el transcurso de una pelea que surgió tras insistirle en que no cogiese el coche después de haber bebido.

El atestado policial refleja que los hechos ocurrieron en la medianoche del domingo cuando una persona alertó al 092 de un posible episodio de violencia de género en una vivienda de la calle Urzáiz.

Hasta el lugar se dirigió una patrulla que se entrevistó con el presunto agresor. Este afirmó que su pareja le había empujado y él sólo había tratado de defenderse. No obstante, el hombre no presentaba ninguna lesión aparente que hiciese pensar que se produjo dicha agresión. Además, también interrogaron a la mujer que se encontraba en un estado de nerviosismo y ansiedad y con marcas en los brazos que podrían ser indicios de una agresión. A preguntas de los agentes, la pareja del presunto agresor afirmó que habían discutido porque él quería conducir tras haber ingerido alcohol. Sin embargo, cuando fue interrogada sobre la agresión ella se mostró dubitativa y no quiso confirmar una posible agresión por parte de su pareja.

Atendiendo a estas circunstancias, y debido a las lesiones que presentaba su pareja y al testimonio de una persona que contempló la agresión, los agentes detuvieron al hombre por la comisión de un presunto delito de violencia de género.