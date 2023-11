Los Great Straits traen el mejor rock a Vigo

El grupo Great Straits de Óscar Rosende encara el cierre de su gira de 18 meses actuando el pasado 25 de noviembre en el Teatro Afundación de Vigo.

El concierto contó con la asistencia de 800 personas que disfrutaron de un repertorio de grandes éxitos de la banda británica Dire Straits, como "Money for Nothing", "Sultans of Swing" o "Walk of Life".

Rosende, que es un gran admirador de Mark Knopfler, líder de Dire Straits, ha conseguido recrear la magia de la banda original con su grupo. Su voz y su guitarra son una fiel réplica de las de Knopfler, y su banda le acompaña con gran precisión.

El concierto de Vigo fue un éxito rotundo. Las 800 personas que acudieron a esta actuación disfrutaron de un espectáculo de gran calidad musical, y Rosende y su banda se mostraron muy agradecidos por el cariño de los asistentes.

La banda de Óscar Rosende cerrará su exitosa gira 2023 en el Palacio de la Ópera de A Coruña.