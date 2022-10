Un 30% de los establecimientos hosteleros podrían bajar la persiana durante el próximo semestre

Multiplicada por tres, así pagan la factura de la luz los hosteleros de la provincia y es que el tope del gas está desangrando al sector.

El presidente de la Federación Provincial de Hosteleros, Cesar Sánchez-Ballesteros, denuncia que "desde el mes de marzo están viendo como están entrando nuevas facturas donde curiosamente el tope del precio del gas para la generación de electricidad está causando muchos problemas porque está triplicando los costes energéticos y estamos viendo que lo que realmente le interesa a la Administración Central es la temperatura del aire acondicionado o poner una automática". "Esto es absurdo", señala Cesar Sánchez-Ballesteros.

Situación dramática

La situación para los hosteleros es dramática y el precio de para de subir, un precio que Cesar Sánchez-Ballesteros considera que no tiene ningún tipo de sentido ya que pagan un 60% más de lo que deberían de pagar. "Nos están pasando el 100% de nuestra factura y nos la están multiplicado por topado del precio del gas. Es decir, que consideran que todo lo que se genera se crea con gas y esto es una estafa pero como es el Gobierno quien tiene las riendas para poder modificar la situación no pasa nada. No tiene sentido lo que pagamos", relata el presidente de laFederación Provincial de Hosteleros, Cesar Sánchez-Ballesteros.

De continuar esta situación, los hosteleros advierten de que el próximo año podrían bajar la persiana hasta un 30% de este tipo de negocios. "Nuestras expectativas es que los primeros meses del próximo año van a ser muy duros para el sector y que si no cambian los costes energéticos habrá un importante cierre importante de establecimientos de hostelería por falta de rentabilidad. Estamos hablando de un 30% del sector", sentencia Cesar Sánchez-Ballesteros.

¿Por dónde pasa la solución a esta situación?

Los hosteleros proponen medidas como la reducción del IVA o la revisión de las facturas de la luz, no es para menos y es que dentro del sector el malestar es patente en cómo se han hecho estas facturas.

Una realidad que no es ajena al resto de sectores

Lo cierto es que la situación de muchos establecimientos hosteleros es insostenible, pero estos no son los únicos afectados por el tope del gas, también las fábricas y todo tipo de comercios que en los últimos meses han visto como su factura de la luz desgraciadamente se ha triplicado. Una factura de la luz que parece que no va a bajar.