Investigan a una empresa de Vigo por utilizar inmigrantes sin contrato en viviendas turísticas

La Guardia Civil de Baiona-Nigrán ha abierto una investigación contra tres personas por su presunta implicación en delitos continuados de estafa y contra los derechos de los trabajadores.

La investigación comenzó tras una serie de pesquisas que condujeron a la localización de una empresa que ofrecía viviendas de uso turístico en toda Galicia a través de internet. Las autoridades detectaron varias irregularidades en las licencias de uso turístico de estas viviendas, ya que las licencias resultaron ser falsas y las direcciones proporcionadas también eran ficticias lo que dificultaba su localización y la investigación. Al conocer estas irregularidades, la Guardia Civil informó a Turismo de Galicia, órgano dependiente de la administración autonómica.

Así, el pasado mes de julio se identificaron y localizaron tres de estas viviendas en Baiona, donde también se descubrió a una trabajadora realizando labores de limpieza sin contrato. Este hallazgo llevó a los agentes a centrar su atención en una empresa con sede en Vigo, donde se realizó una inspección.

La empresa en cuestión está dirigida por un hombre que actúa como administrador, y dos mujeres, su madre y su esposa, ocupan cargos de responsabilidad. Según la investigación, esta empresa contrataba a mujeres para realizar tareas de limpieza, muchas de ellas extranjeras en situación irregular en España. El modus operandi era siempre el mismo: prometían dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social, algo que nunca llegaba a producirse.

Aprovechándose de la situación irregular de los trabajadores, la empresa no cumplía con los horarios de trabajo establecidos, no pagaba los desplazamientos y tampoco respetaba los días de descanso, sometiendo a los empleados a una disponibilidad total. En muchos casos, las trabajadoras, al no recibir el pago correspondiente por su trabajo, decidían abandonar sus puestos sin recibir el salario del mes o los últimos días trabajados.

Según informa la Guardia Civil, los tres investigados ya contaban con antecedentes policiales.