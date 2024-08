Galicia e o Norte de Portugal crean o primeiro clúster turístico transfronteirizo

Onte presentouse no Museo do Mar de Galicia, en Vigo, o proxecto europeo Clustertur_GNP, que ten como obxectivo crear o primeiro Clúster Transfronteirizo de Turismo Galicia-Norte de Portugal. Este proxecto busca fortalecer a colaboración público-privada na eurorrexión no ámbito turístico.

Na presentación participaron Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia, Xesús Gamallo, director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, e Ana Ortiz, delegada territorial da Xunta en Vigo. O proxecto, un dos tres do Programa de Cooperación Transfronteiriza Interreg España-Portugal (POCTEP) nos que participa Turismo de Galicia este ano, mobiliza preto de 700.000 euros, dos cales case 520.000 proveñen de fondos europeos.

Obxectivos do Proxecto Clustertur_GNP

Clustertur_GNP busca, entre outras cousas, deseñar e poñer en marcha o Clúster Transfronteirizo de Turismo Galicia-Norte de Portugal. Este clúster elaborará unha Estratexia Transfronteiriza de Turismo ata 2030 e identificará actores, recursos e produtos con potencial para a internacionalización e xeración de marca turística na Eurorrexión. Ademais, impulsaranse accións conxuntas de coñecemento empresarial, promoverase a Eurorrexión como destino turístico sostible e poranse en valor o Camiño Portugués no espazo transfronteirizo.

Fortalecendo a Colaboración e o Turismo

Merelles destacou a importancia deste clúster, que permitirá ás empresas da Eurorrexión traballar en rede, xerar accións conxuntas de comercialización e potenciar recursos comúns como o Camiño de Santiago e a enogastronomía. Tamén subliñou que Portugal é o principal emisor de turistas internacionais para Galicia, con máis de 624.000 pernoctacións en 2023 e un incremento do 15% no primeiro semestre de 2024.

Apoio e Participación Internacional

Nuno Almeida, director da AECT da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal, resaltou a importancia de coordinar aos turoperadores e empresas do sector de ambos os dous lados da fronteira. Pola súa parte, Luís Pedro Martins, presidente de Turismo de Oporto e Norte, sinalou que este clúster permitirá a Galicia e ao Norte de Portugal presentarse xuntos en mercados internacionais, optimizando recursos e promocionando produtos turísticos conxuntos.

Peche do Foro

O foro concluíu cunha mesa redonda sobre a cooperación entre actores do sector turístico da Eurorrexión e coa intervención de António M. Cunha, presidente da CCDR-Norte I.P., quen expresou a súa satisfacción polo lanzamento do clúster, destacando a súa importancia para o dinamismo turístico, económico, social e cultural de ambos os dous lados da fronteira.