El Dinoseto languidece y los vigueses lamentan su abandono

En noviembre de 2022 no tuvo otra el Dinoseto que mudarse junto al Dinosetiño desde Porta do Sol, donde comenzaban entonces las obras de rehabilitación de la plaza, hasta la Alameda. En su nueva ubicación no se siente tan a gusto como antes y eso se nota.

Sin ojos, con las patas peladas, lleno de agujeros a través de los cuales se pueden ver las fachadas de los edificicios, hace falta hoy mucha imaginación para intuir siquiera que hace un par de años estos dos arbustos, que alcanzaron una popularidad nacional, tenían forma de dinosaurio, lo que les valió el sobrenombre de Dinoseto y Dinosetiño.

Su estado es muy precario, posiblemente por falta de luz, y muestran un aspecto tan desastrado que ya no invitan a nadie a fotografiarse junto a ellos. Los que eran uno de los principales atractivos de Vigo, los reyes de los selfies, han caído en un completo abandono. Y los vigueses, que al parecer les habían tomado cariño, lo lamentan.

"Lamentable. No sé si es la propia planta on qué, pero habría que darle un poco de cariño", ha dicho a COPE un transeúnte que caminaba junto al popular arbusto. "Pasamos todos los día por aquí y la verdad que había que mejorarlo un poquito. Tenía una pelambrera el Dinoseto...", lamenta otro.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, es consciente del estado de indigencia en que se encuentran ambos arbustos. Ha sido preguntado por ellos en repetidas ocasiones. La gente quiere saber cuándo se tomarán medidas para devolverles el esplendor vegetal que los encumbró y los llevó a las pantallas de los teléfonos móviles de miles de personas.

De momento, nada se sabe de las intenciones del Concello, y a los vecinos no les queda sino rumiar su frustración: "Me da un poco de pena, pobriño", dice una vecina de la Alameda. "Una pena, la verdad es que es una verdadera pena. No debería estar ahí, deberían de quitarlo. Para estar así, mejor quietarlo"... dice otro.

Claro que también hay gente que siente indiferencia por el porvenir de Dinoseto y Dinosetiño, pero estos simpáticos arbustos, que vivieron tiempos gloriosos, cuentan en general con la simpatía de los vigueses, que los quieren verdes y lozanos como lo estaban antes de ser forzados a hacer las maletas y emigrar lejos de la luz.