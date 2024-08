Cineasta contra el destino: filma su propia vida tras quedarse en una silla de ruedas

Esta no es una historia de superación, según su protagonista, pero se le parece bastante. Es la historia de Gonzalo Suárez, un vigués que estudió cine y que cuando estaba cursando el doctorado sufrió un accidente de tráfico que le causó una lesión en la médula espinal que le llevó al quirófano primero y al hospital de parapléjicos de Toledo después. Fue entonces que le preguntaron qué podían hacer por él. Y pidió una cámara.

"Empecé a rodar un documental a los 14 o 15 días del accidente sobre lo que me pasaba. Sólo quería hacer ficción pero me di cuenta de que podía sacar algo positivo de toda aquella mierda que me estaba pasando, porque no tiene otro nombre, y hacer algo activo en un momento totalmente inactivo. Y entonces empecé a rodar lo que me estaba pasando. Una aventura de más de 14 años", ha explicado Gonzalo Suárez en COPE.

El documental

El resultado es A Cero.5, un documental autobiográfico que recoge los siguientes 14 años de su propia vida tras el accidente. Primero en Toledo, luego en Vigo, donde descubrió el baloncesto en silla de ruedas gracias al club de la ciudad, el Amfiv, "estos craks del baloncesto".

El documental ha tenido un gran reconocimiento. Ha viajado por muchos festivales del mundo. Ha estado en EEUU, en Francia, en Italia, en Nepal, en Chile, en Colombia y por supuesto en diferentes lugares de España, donde ha obtenido varios premios importantes.

"Contento por eso", reconoce Gonzalo, quien sin embargo aspira que muchíisima más gente vea la película, que está disponible tanto en Filmin como en la TVG.

¿Y qué es lo que verán quienes se acerquen a esta cinta? "Vivencias en primera persona", responde Gonzalo, quien asegura que "no se van a encontrar una historia triste". Reconoce que "obviamente el primer impacto es duro" pero que "la vida continúa, que es de lo que va la película", así como de cuestiones que el espectador descubrirá como las descubrió el propio Gonzalo, para quien tanto la discapacidad como el deporte de élite de las personas con discapacidad era cuestiones muy alejadas de su vida.

"Es una aventura sorprendente y emociante", asegura Gonzalo, quien plena ahora contnuar trabajando en el mundo audiovisual. Está escribiendo guiones y espera su oportuidad de hacer ficción, aunque afirma que si se cruza otra historia que le enamore no descarta en absoluito contarla de nuevo en formato documental.