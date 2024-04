Cristina Cantero se pasa por los estudios de COPE tras lograr la permanencia

El Celta femenino seguirá una campaña más en la élite del baloncesto nacional. Un año después de haber conseguido el retorno a la máxima categoría tocaba jugarse todas las opciones de permanencia en un final de infarto. El Celta necesitaba que ganar en casa su partido ante el colista de la competición y, además, esperar la derrota de Islas Canarias en la pista de Uni Girona.

El basket quiso que acabase antes el partido de Navia que el de Girona, con lo que tocó esperar. Así vivió esos minutos de espera Cristina Cantero, la entrenadora del equipo vigués: "Hablo con las jugadoras, me voy al banquillo a recoger el material, la pizarra, me fui al baño... Y escuché al speaker decir lo que quedaba en Girona y pensé 'madre mía, cuánto queda en ese partido'". Uno de los momentos que se le qudó grabado a Cantero fue cuando "muchas niñas de la cantera venían a abrazarme llorando". "Me voy a quedar con eso, vivirlo todos juntos". La cantera del Celta femenino es una de las más destacadas del país.

El cuadro celeste tuvo que apurar hasta el final sus opciones, a pesar de que hace algunas semanas estaba fuera del descenso, puestos a los que cayó tras perder en la penúltima jornada. "La temporada ha sido muy difícil, muy bonita pero muy difícil como reto, nunca nos habíamos encontrado en una situación así de jugarte el descenso", contó Cantero.

NAVIA, UN PABELLÓN TALISMÁN

Vigo ha recuperado su pasión por el baloncesto. Y lo ha hecho gracias al Celta Zorka Recalvi, que ha conseguido volver a llenar el pabellón vigués. "Ver el pabellón volcado, colas para entrar, ha sido muy importante", reconoce Cristina, todavía emocionada por el ambiente que se ha vivido a lo largo de la temporada. El club confía en que la afición se mantenga y sigue siendo vital durante la disputa de la próxima campaña.