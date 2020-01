Miñambres analiza el mercado de invierno

Tras la presentación de Jeison Murillo como nuevo jugador celeste hasta el 30 de junio, Felipe Miñambres atendió a los medios de comunicación para hacer balance de la actualidad del club y el mercado de fichajes de enero. El director deportivo del Celta se refirió al perfil de jugador que busca en esta ventana de fichajes, centrando todos sus esfuerzos en un medicoentro defensivo y un jugador de banda, si bien no quiso hablar de nombres propios, ni de Oriol Romeu ni de Augusto.

Miñambres hizo referencia también a la mala temporada que está realizando el equipo. Pidió a los componentes de la plantilla que den el máximo porque "cuando uno está así es porque no ha hecho las cosas bien y eso es lo que no puede ser, tenemos que tener orgullo y de momento no lo hemos demostrado". También habló del liderazgo en el vestuario que el técnico, Óscar García, echa de menos en su vestuario: "cada uno debe liderarse a uno mismo, somos mayorcitos, que cada uno asuma su papel y dé lo máximo, así no habrá problemas".