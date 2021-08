Mos rinde homenaje a la poeta de Louriña, María Magdalena, bautizando con su nombre la Biblioteca Municipal

‘Biblioteca Municipal María Magdalena’, así se llamará el edificio mosense situado en la Porteliña, en la parroquia de Petelos, que alberga también el Juzgado de Paz de Mos, y que el Ayuntamiento ha previsto reformar mediante un proyecto de mejora integral para el cual opta a la subvención del Plan Concellos. Para tratar la propuesta de bautizar la Biblioteca con su nombre se celebró una Junta Local de Portavoces, en la que se expuso la propuesta municipal contando con el consenso y aprobación unánime de todos los grupos integrantes de la Corporación Municipal.





De este modo la casa de las letras mosense llevará el nombre de la principal representante de las letras de Mos, siendo bautizada con el nombre de María Magdalena, gran poeta de la Louriña, que fallecía este miércoles a los 99 años de edad. Una muestra de gratitud y reconocimiento por su impagable labor y valía cultural y personal. Además se dotará a la Biblioteca Municipal de la obra completa de María Magdalena (ya que ahora sólo se dispone de parte de los títulos publicados), para que los lectores puedan disfrutar íntegramente de ella en las nuevas instalaciones, una vez sean reformadas.





Su obra literaria completa está compuesta por obras en gallego - poesía: Alborada do Val da Louriña 1986 (primeira edición), Colleita de soños tristes 1990, Alborada do Val da Louriña 1992 (segunda edición), Retrancas 1993, Sementeira de soños 1994, Amores na lúa 1998, Tempos de chorar 2001, A quen lle dou unha estrela? 2005, Alma de can 2009. Literatura infantil - juvenil: O baúl das lembranzas, poemas para nenos, 2005. E obras en castelán-poesía: Un nuevo amanecer 1991, Como el manantial 1993, Mariposas de invierno 1994, En él doblaron lanas campanas 1998, Sueños de cristal 2001, Golondrinas en el cielo 2005.





María Magdalena Domínguez Domínguez, gran poeta de la Louriña.

Medalla al Mérito del Ayuntamiento de Mos,María Magdalena fallecía este miércoles 28 de agosto tras una larga trayectoria personal y literaria que se prolongó durante casi un siglo. Toda una vida de entrega, trabajo y creación artística. Nació en Mos y desde muy joven fue muy aficionada a la lectura, especialmente de poesía y siempre tuvo una gran inquietud por aprender. Aprendió a leer y escribir gracias a su madre, hasta que empezó a ir a la escuela.

Empezó a escribir poesía y, durante años, nadie de su entorno lo sabía. Dedicó muchos de sus poemas a su marido, entre otros ‘‘Alborada do Val da Louriña", que tardó 30 años en publicarse, en 1986. Sus primeras lecturas e inspiraciones, las tomó ya en la escuela leyendo a Rosalía de Castro, con quien quedó muy impactada. También admiradora de Daniel R. Castelao y Álvaro Cunqueiro entre otros. En una ocasión participó en una representación teatral en Porriño, de la obra de Castelao ‘Os vellos non deben namorarse’, añadiendo ella al título "das mozas novas”, versión que se sigue conservando.

El Ayuntamiento de Mos, en el año 2016 le rindió un homenaje por su 94 aniversario, reconociendo su mérito al ser una de las tres mejores poetas gallegas autodidactas. Mos vive, por lo tanto, días tristes por la pérdida de una mujer referente y pionera en el ámbitos de la cultura, la igualdad y el empoderamiento femenino. Así la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, además de hacer el anuncio sobre la nueva denominación de la Biblioteca Municipal, le dedicaba unas emotivas palabras la esta mujer ejemplar: “Día tristepara Mos, día triste para as nosas letras e a nosa cultura, día triste para a loita municipal pola igualdade e o empoderamento feminino, xa que se nos foi unha pioneira da literatura, da reivindicación do papel da muller no rural, tanto no ámbito doméstico como profesional, intelectual, cultural e artístico. Fóisenos a poeta da Louriña, fóisenos a gran María Magdalena. Da miña mesma parroquia, veciña da parroquia de Mos, María Magdalena foi unha traballadora e loitadora incansable. Exemplo para min e para tantas mulleres do municipio e da comarca, referente e estela a seguir. Lamentamos a triste perda do seu pasamento e trasládolle o meu máis sentido pésame á súa familia, amigos e seres achegados. A miña máxima gratitude a María Magdalena, Medalla ao Mérito do Concello de Mos. O camiño por ela percorrido abriunos portas ás mulleres de xeracións posteriores, polo que as grazas cara a ela son hoxe e sempre, infinitas. Grazas María Magdalena, en Mos por sempre e para sempre".

Mejora integral de la Biblioteca Municipal.

Para la mejora integral la administración municipal mosense confió y apostó nuevamente por otra gran mujer mosense: la arquitecta local Estefanía Grandal. Arquitecta de moda por haber recibido dos premios autonómicos por la Escuela Infantil a Galiña Azul de Veigadaña (premio COAG 2019 y Premio de Arquitectura de Galicia 2020) y por encontrarse también inmersa en otro proyecto de reforma integral justo a un lado del de la Biblioteca: el de la Escuela Infantil de la Porteliña que desde el Ayuntamiento se anunciaba hace unos días.

Para la mejora de la Biblioteca y Juzgado de Paz de Mos, Fani Grandal y Ludmila Castro, que acompaña a la mosense en este proyecto, hacen una propuesta de actuación que pretende conseguir un edificio caracterizado por el uso de materiales desnudos, destacando la expresión natural de los mismos. La de la Porteliña se trata de una edificación de planta baja y planta primera con una superficie construida total de 317,81 m2, con forma rectangular y materializada con cubierta a cuatro aguas y fachada de piedra rosa Porriño con cuanto de forjado vistos. Para la mejora integral programada se parte del cerramiento de piedra existente y de los elementos estructurales en hormigón visto. Con eso de base, se introducen los metales en zinc y aluminio anodizando natural que apoyan la rehabilitación para conseguir un resultado interior de mayor confort: carpinterías exteriores y cubierta.

El interior de la biblioteca mantendrá la misma esencia que el exterior. En este caso, será la madera, en su expresión natural, la principal protagonista. Con ella se busca acerca la calidez necesaria en este tipo de uso. Se generaron muebles a media altura que van moldeando un único espacio para conseguir ambientes más reducidos y íntimos. Se busca no romper el contacto visual del espacio en su totalidad; disponiendo de espacios polivalentes y zonificados para generar una mayor sensación de confort. Además se proponen una serie de mejorías para garantizar el confort térmico y visual: mejora del aislamiento térmico de la envolvente del edificio, instalación de nuevos equipos de producción de calor o frío, mejora de las instalaciones de iluminación, implantación de equipos de contabilización, y monitorización de datos. El presupuesto de esta reforma asciende a 481.375,53 euros.