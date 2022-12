La exposición “O Camiño Portugués. Lembranzas de mar e pedra” llega a Tui

La Sala de Exposiciones Municipal de Tui, situada en el edificio Francisco Sánchez, acoge hasta el 29 de enero la exposición Tui acolle até o 29 de xaneiro a exposición “O Camiño Portugués. Lembranzas de mar e pedra”, que llega de la mano de la Consellería de la Cultura y de la Cidade da Cultura con la colaboración del ayuntamiento pontevedrés.



El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, del director general de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo M. Lorenzo; de la directora gerente de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia, Ana Isabel Vázquez y de la comisaria de la exposición Lucía Laín. Se contó también con la presencia del obispo de la diócesis, Luis Quinteiro, del jefe territorial de Cultura, César Pérez, y de la concejal de Cultura, Sonsoles Vicente, entre otras autoridades.



El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, agradeció a la Consellería de Cultura que Tui se convierta en el tercer lugar donde se exhibe esta exposición después de Santiago y de Vigo. Aludió el alcalde al papel que la ciudad juega en las relaciones tranfronteiriza y también la importancia del Camino Portugués. Así Enrique Cabaleiro afirmó que “todo emana de Tui, Tui jugó, juega y no tengo a más mínima duda de que seguirá jugando un papel clave y estratégico en el que son las relaciones transfronterizas entre Galicia y Portugal, y de forma más específica entre el sur de Galicia y Portugal”. Añadía que “el Camino Portugués es uno de las principales señales de identidad, no so desde el punto de vista cuantitativo, ya que está creciendo cada año más en número de peregrinos, sino también desde el punto de vista cualitativo, el valor patrimonial, etnográfico, cultura y histórico de esta ruta xacobea, convertida en una de las principales rutas xacobeas del mundo pues es incalculable”. El alcalde Tui afirmó que “todos tenemos el privilegio de formar parte de este trazado y todos tenemos la responsabilidad de ser permeables a todas aquellas actuaciones que en aras de promoción de este camino y de también de reconocimiento del valor histórico del mismo se lleven a cabo en nuestro ayuntamiento”.











Por su parte el director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, agradeció al Ayuntamiento de Tui el interés mostrado en esta exposición desde el primer día. Destacó que esta muestra fotográfica “tiene parte de histórica y parte de contemporánea” ya que presenta 71 fotografías de los siglos XIX, XX y XXI, en las que se reflejan a las realidades, paisajes y patrimonio de la ruta xacobea que une las ciudades de Oporto y Santiago de Compostela. Además Anxo Lorenzo destacó que Tui y las tierras del Baixo Miño “tienen un protagonismo especial en esta exposición”, destacando que la Tui del Camino Portugués. Recuerdos de mar y piedra forma parte de los objetivos del II Plan Estratégico de la Cidade da Cultura, a través del que el Gobierno gallego se propone llevar la programación del Gaiás a centros culturales de toda la Comunidad. Recordó que, la muestra fue ya visitada por más de 32.000 personas durante su estancia en el Museo Centro Gaiás y en el Museo del Mar de Galicia, en Vigo, donde recaló la primera de sus itinerancias.



Por su parte, la directora gerente de la Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, quiso también poner en valor el trabajo de la comisaria de la muestra, Lucía Laín, “que fía un magnífico relato a través del vistazo de grandes figuras del arte fotográfica de las dos orillas del Miño, y en un delicado equilibrio entre imágenes históricas y contemporáneas, y entre fotógrafos consagrados y emergentes, de orígenes diversos, pero con un denominador común: haber transitado por los senderos de esta ruta histórica de gran valor natural, cultural y paisajístico”. La comisaria de la muestra, Lucía Laín, destacó como la exposición propone “un viaje a lo largo del tiempo con 150 años de fotografías”. Así recoge imágenes de Pacheco, José R. Seco, José Moreira o del fotógrafo alemán Otto Wunderlich, pero también de José Gouveia Gomes Junior, Roberto de lana Torre, Carmenchu Alemán, Antón Buciños, José Suárez o Modesto Martínez. Imágenes que se unan con textos como de Pérez Galdós y que demuestran, decía, “como Tui es fuente de inspiración para escritores y fotógrafos”. La propia Lucía Laín hizo al final del acto inaugural una visita guiada por la muestra.