Avances para dotar a Cangas de una nuevo centro sanitario

El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, y la alcaldesa del ayuntamiento de Cangas do Morrazo, Victoria Portas, mantuvieron este martes una reunión para avanzar en el proyecto de construcción de una nueva infraestructura sanitaria en el muncipio En la reunión, en la que también participaron la Delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias; el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente; diferentes cargos del Sergas, entre ellos el responsable del servicio de atención primaria de Cangas do Morrazo, y los portavoces de los distintos grupos políticos con representación en la corporación municipal, la Xunta trasladó al ayuntamiento de Cangas do Morrazo la necesidad de una arcela con una edificabilidad acorde a lo establecido en el Plan de necesidades para la población del área do Morrazo, de los concellos de Cangas y Moaña realizado en 2018.









De este estudio participativo salió un primer Plan Funcional para la construcción de una nueva infraestructura sanitaria que había permitido el acceso de la población a todos los servicios en tiempos menores a 10 minutos así como la mayor confortabilidad y humanización de los espacios. Según el plan, este nuevo centro contaría con un PAC, radiología digital, laboratorio de parámetros básicos, área de telemedicina e imagen médica avanzada, área integral de rehabilitación, área integral de odontología y salud bucodental, área integral de atención a la mujer, área integral de farmacia, área integral de especialidades médicas, área integral de salud mental, área de formación y docencia, hospitalización a domicilio (HADO) y espacio para asociaciones de pacientes.

En la actualidad, se está revisando y adaptando el Plan Funcional y de espacios, para posteriormente, trasladar esta información a la regidora canguesa.

Eso supondría incorporar recursos asistenciales actualmente no existentes en el centro de salud de Cangas como la rehabilitación cardíaca y de suelo pélvico, la base del 061, el laboratorio, los espacios para HADO o telemedicina y las áreas de alta resolución de enfermería, de técnicas especiales quirúrgicas, de ecografía o de preparación de consulta hospitalaria. y no se descarta que haya un hospital de nefrología para que se pueda hacer diálisis.

Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria

La reunión se produce en respuesta a la carta enviada por el conselleiro de Sanidad a comienzos de este mes a la alcaldesa de Cangas, para activar el proyecto de construcción de este nuevos centro contemplado en la fase 1 del Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria aprobado por el Consello de la Xunta. Siguiendo el procedimiento habitual en la puesta en marcha de estas infraestructuras, en la misiva se solicitó del ayuntamiento a pronta aportación de una parcela viable para agilizar el proceso administrativo de licitación de proyecto y obra y de puesta en funcionamiento del nuevo centro.





En ese sentido, el conselleiro les ofreció a los representantes municipales a colaboración del personal técnico de los servicios de obras del Sergas para ayudar en la localización del terreno idóneo, con la total disposición para visitar y evaluar aquellas parcelas que los ayuntamientos consideren y determinar se cumplen o no con las necesidades requeridas desde el punto de vista técnico.