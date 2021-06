Soto, vicerrector del campus universitario de Pontevedra: "Hemos priorizado becas antes que edificios"

Ningún estudiante sin ordenador ni acceso internet ha sido uno de los objetivos de la Universidad de Vigo en cuanto se decretó el confinamiento en marzo de 2020. Por eso, y entendiendo que el alumnado dependiente de familias en ERTE podría tener problemas para pagarse sus estudios universitarios, el vicerrector del campus de Pontevedra de la UVigo, Jorge Soto, ha aclarado en COPE que se han priorizado a las personas frente a los edificios.

Ninguén ía quedar sen ordenador, sen conexión a internet ou sen unha bolsa se seus pais non podían pagar a matrícula"

En referencia a la instalación de la universidad en las plantas superiores del edificio de la Xunta en la calle Benito Corbal, Soto considera que septiembre es demasiado pronto para que todo esté terminado porque el presupuesto de la UVigo de 2020 ha estado condicionado por la atención a sus estudiantes, incluyendo el coste de test de coronavirus que se han realizado desde el regreso a las aulas en el curso 20-21. "O tema da pandemia foi, para nós, moi duro. Tiñamos un montón de proxectos que houbo que parar e priorizar outras. E cando digo priorizar outras, estou a falar da xente. De repente atópaste con que tes que sacar bolsas de estudos, porque hai pais ou nais que teñen ERE ou ERTE. Co cal, a Universidade ten que estar ao servizo das persoas. Iso é o primeiro, por encima dos edificios. Nós o que tiñamos claro é que ninguén ía quedar sen ordenador, que ninguén (en ningún pobo ou aldea) ía quedar sen conexión a internet para poder atender as clases e ninguén ía quedar sen unha bolsa se seus pais non podían pagar a matrícula", ha señalado el vicerrector de Pontevedra.

USOS UNIVERSITARIOS DEL EDIFICIO DE LA XUNTA

Las tres plantas cedidas a laUniversidade de Vigo en el rehabilitado edificio administrativo de la Xunta de Galicia en el centro de Pontevedra se convertirán en la sede del Campus Crea, en el espacio en el que se imparta la docencia del futuro Grado en Deseño y en el lugar de trabajo del grupo de investigación del proyecto Prospera (Prospering without growth: Science, Technology and Innovation), que coordina el invertigador italiano Mario Pansera, según ha indicado Jorge Soto ha indicado en su entrevista en esta emisora.

“O edificio vai xogar un papel importantísimo nos tres eidos principais que temos que desenvolver como Universidade, a docencia, a investigación e a transferencia”, señaló el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, en la visita que realizó al edificio el pasado mes de abril en compañía de Soto, del vicerrector de Planificación e Sostibilidade, José Luis Míguez, así como la comisionada de Coordinación Institucional de la Universidad, Elena Rivo, y del director del Campus Crea, Carlos Souto. Según explicó en ese momento el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, "os traballos de acondicionamento das plantas quinta a sétima deste inmoble atópanse xa na súa fase final, polo que está previsto que as obras rematen en xuño e poidan empezar a ter vida antes de que remate 2021".