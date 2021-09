50 trajes tradicionales de Galicia desfilarán este viernes en la Plaza de España de Pontevedra

La Plaza de España de Pontevedra se convertirá en una pasarela por la que desfilarán 50 personas, cada una vestida con un traje tradicional gallego diferente.

La asociación etnográfica Sete Espadelas exhibirá 50 indumentarias históricas en la II Pasarela de Traxe Tradicional de Pontevedra 'Co pano de namorar da faldriqueira'. El presidente del colectivo, David Quiñones, ha explicado en Mediodía en Cope que el título hace referencia al "pano que levaban os homes no peto do calzón, como sinal de compromiso, o que hoxe en día significa un anel".

La entrada al evento es libre hasta completar aforo (200 sillas en un recinto cerrado). El desfile comienza a las 21.00 horas, después de un pequeño concierto de música tradicional, a cargo de la asociación cultural de gaiteiros Os de Algures.

¿Por qué se desfila de noche?

Sete Espadelas ha insistido al Ayuntamiento para celebrar el desfile de noche porque "o cristal dos traxes, as cores tan vivas e a seda dos panos de Manila antigos locen moito máis con iluminación artificial", ha asegurado Quiñones.

El Concello de Pontevedra colabora y participa activamente con la edil de Promoción Económica, Yoya Blanco, que vestirá "un traxe de Melide deses denominados 'de domingar', é dicir, as mellores galas que podía ter unha muller de aldea en Galicia, a medidados do século XIX, na comarca de Melide".

Los nueve trajes de la asociación Sete Espadelas, premiados en el concurso del 'Día do enxalzamento do traxe galego' que se celebró en Santiago en julio, estarán presentes en el desfile de mañana.

El domingo a las 20.30 horas, en el Teatro Principal, Os de Algures celebrarán su décimo aniversario con un concierto en el que rememorarán los mejores momentos e interpretaciones de danza y música sobre las tablas. Sete Espadelas se encargará de la vestimenta.