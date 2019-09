El Punto Limpio de Ponte Caldelas adapta su horario a la demanda vecinal

El Concello de Ponte Caldelas modificará el horario del Punto Limpio del ayuntamiento desde el 7 de septiembre.

El nuevo horario de las instalaciones situadas en el polígono industrial de A Reigosa será de lunes a viernes de 9.00 a 12.30 horas y los sábados de 9.30 a 12.00 horas. Este servicio municipal gratuito pueden utilizarlo únicamente vecinos de la villa del Verdugo.

Según el alcalde, Andrés Díaz, el cambio "trata de dar resposta as veciñas e veciños do concello que solicitaron en varias ocasións a apertura deste espazo en horario de mañá", así, añadió el regidor caldelano, "satisfacemos as necesidades dos nosos veciños xa que abrimos todos os días, agás o domingo, en horario de mañá".

De esta forma, se modifica el horario previo que era de tardes los lunes, martes y jueves, además de los sábados por la mañana.

RESIDUOS CON TRATAMIENTO ESPECIAL

Desde el Concello de Ponte Caldelas, recuerdan que en el Punto Limpio se deben entregar fluorescentes y luminarias de vapor de mercurio, disolventes, barnices y pinturas, pilas y baterias, aerosoles, frigoríficos y electrodomésticos con CFC, televisiores, monitores y hornos microondas, aceites minerales y vegetales usados procedentes de los particulares, papel y cartón, vidrio, envases de plástico, brics y latas, residuos metálicos, otros electrodomésticos (lavadoras, lavavajillas,... ), residuos voluminosos (muebles, colchones…), restos de podas y cortes, ropa y calzado, cristal o loza.

Por otro lado, no se debe llevar al Punto Limpio: la materia orgánica (basuras y residuos agrícolas y ganaderos), residuos sanitarios, residuos procedentes de actividades industriales o comerciales, residuos procedentes de actividades minerales extractivas, materiales peligrosos, explosivos, inflamables, oxidantes o radiactivos, animales muertos o desperdicios de origen animal, vehículos y sus piezas, así como neumáticos y aditivos o fluidos de automoción -excepto aceites-, recipientes voluminosos, metálicos o de plásticos que contuvieran productos tóxicos, residuos procedentes de limpieza viaria, zonas recreativas y playas o residuos sin identificar o identificados de forma ambigua.