El portavoz del PSOE de Vilanova de Arousa banaliza el atentado de ETA que Aznar sufrió en 1995

Al ser preguntado por esta emisora por el último ataque sufrido por el alcalde de Vilanova de Arousa -en el que alguien intentó quemar el coche de Gonzalo Durán-, el portavoz socialista en el municipio, Javier Dios, asegura que "dubidamos ás veces de que os feitos sexan.... Veraces, non (porque están gravados) pero dá que pensar que os feitos son feitos por parte do propio Partido Popular porque estes feitos, en vez de prexudicarlles, aínda lles benefician", hablando de un alcalde que gobierna Vilanova desde hace más de 25 años y que actualmente tiene 10 concejales, frente a 5 del PSOE. Continuando con ese razonamiento, el concejal del partido socialista afirmó que "parece que, ao Partido Popular, ir de vítima, lle beneficia sempre. Xa 'foi de vítima' outras veces, sobre todo en temporadas electorais. Pasoulle a Aznar, pasoulle a Rajoy. Aznar, foi unha cousa bastante máis grave, foi un atentado no que el saíu ileso pero, a partir diso, gañou as eleccións. Rajoy tamén tiña a opinión pública parece que bastante en contra del para gañar as eleccións e a bofetada que lle deron en Pontevedra, tamén lle beneficiou. E, ao final, tamén gañou as eleccións, aínda que non fose folgadamente, pero gañounas".

Hace referencia el socialista Dios a la agresión que Mariano Rajoy sufrió en un paseo electoral en el año 2015 en la plaza de la Peregrina, cuando un menor de edad le pegó un puñetazo con el que le rompió las gafas, y al atentado de ETA en el que en 1995 se puso una bomba en el centro de Madrid para hacerla estallar al paso del coche del entonces líder de la oposición nacional.

El atentado al que resta importancia el concejal socialista y en el que falleció una persona fue recordado por el propio José María Aznar en COPE País Vasco. Cuando el vehículo en el que viajaba -un Audi blindado- tomó la calle José Silva, una potente explosión a su paso destrozó el automóvil. ETA había hecho estallar a su paso un coche, aparcado en doble fila, cargado con 40 kilos de explosivo y otros 40 de metralla.

“Si Paco Alvarez Cascos no hubiera cambiado unos días antes el coche por otro con mayor blindaje, cosa que hizo sin mi permiso, ahora no estaría aquí hablando contigo”, asegura el expresidente del Gobierno en una entrevista para COPE que puedes volver a escuchar pinchando aquí.

La bomba estalló frente a una maternidad y destrozó un edifico cercano causando la muerte de una mujer de 73 años, Margarita Gonzalez Mansilla, que murió tras tres meses en coma.“Llamé a casa y al despacho para decir que estaba bien pero mis hijos ya estaban en el autobús del colegio. Escucharon la noticia por la radio y no sabían si había muerto o no”, rememora el exlíder del PP.

José María Aznar sufrió otra media docena de intentos de asesinato: “Tres veces intentaron hacer explotar alguna bomba, pero los inhibidores del vehículo lo evitaron. Luego más tarde me enteré de que también intentaron hacer explotar el avión en el que viajaba”